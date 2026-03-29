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Azur Garų lygintuvas
Nutraukta gamyba
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GC4860/30
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Naujasis „Philips Azur“ lygintuvas yra optimalaus dizaino ir svorio, todėl lengvai slysta įvairių audinių paviršiumi. Galingas garų srautas, pažangus laido kreiptuvas ir lengvai pažeidžiamų audinių apsauga padės pasiekti nepriekaištingų rezultatų.
Visi (3)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
„Philips“ drabužių garintuvo su stovu pagrindo teka vanduo
„Philips“ lygintuvo su garais arba lygintuvo be garų lygintuvo pado valymas
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
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