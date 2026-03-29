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Azur Garų lygintuvas

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AzurGarų lygintuvas

GC4860/30

Azur Garų lygintuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Naujasis „Philips Azur“ lygintuvas yra optimalaus dizaino ir svorio, todėl lengvai slysta įvairių audinių paviršiumi. Galingas garų srautas, pažangus laido kreiptuvas ir lengvai pažeidžiamų audinių apsauga padės pasiekti nepriekaištingų rezultatų.

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  • 29 March 2026

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