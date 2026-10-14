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  • Standard Product Photo Philips Azur Pro Steam iron GC4879/00
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  • Alternative Product Photograph Philips Azur Pro Steam iron GC4879/00
  • Product in Use Photo Philips Azur Pro Steam iron GC4879/00
  • Product in Use Photo Philips Azur Pro Steam iron GC4879/00
  • Standard Product Photo Philips Azur Pro Steam iron GC4879/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Pro Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Pro Steam iron GC4879/00
  • Product in Use Photo Philips Azur Pro Steam iron GC4879/00
  • Product in Use Photo Philips Azur Pro Steam iron GC4879/00

Nutraukta gamyba

Azur ProGarų lygintuvas

GC4879/00

1 apdovanojimas

Galinga apsauga kiekvieną kartą

„Azur Pro“ garų lygintuvas su galinga garų srove užtikrina greitus ir nepriekaištingus rezultatus. Lyginkite lengvai naudodamiesi greitai slystančiu lygintuvu su dideliu vandens ir integruotu kalkių šalinimo indu

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Lyginimo prekių ženklas

Galingas garų srautas greitai išlygina raukšles

Galinga apsauga kiekvieną kartą

  • 2800 W

  • 50 g/min.; 210 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

  • Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas

2800 W – greitas įkaitimas ir įspūdinga kokybė

2800 W – greitas įkaitimas ir įspūdinga kokybė

2800 W – greitas įkaitimas ir geriausi rezultatai.

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min geriau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min geriau pašalina raukšles

Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

Lengva suimti ir laikyti lyginant

Lengva suimti ir laikyti lyginant

Puikiai sukonstruota minkšta rankena garų lygintuvo viršuje užtikrina patogesnį lyginimą.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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