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Nutraukta gamyba
GC4879/00
Galinga apsauga kiekvieną kartą
„Azur Pro“ garų lygintuvas su galinga garų srove užtikrina greitus ir nepriekaištingus rezultatus. Lyginkite lengvai naudodamiesi greitai slystančiu lygintuvu su dideliu vandens ir integruotu kalkių šalinimo indu
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2800 W
50 g/min.; 210 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas
2800 W – greitas įkaitimas ir geriausi rezultatai.
Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
Puikiai sukonstruota minkšta rankena garų lygintuvo viršuje užtikrina patogesnį lyginimą.
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