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Azur Pro Garų lygintuvas
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GC4879/00
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User Manual Philips Azur Pro Steam iron - English (US)
Important Information Manual Philips Azur Pro Steam iron
Visi (3)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
„Philips“ drabužių garintuvo su stovu pagrindo teka vanduo
„Philips“ lygintuvo su garais arba lygintuvo be garų lygintuvo pado valymas
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
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