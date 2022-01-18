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Reguliuojama lenta
Galingi ir nepertraukiami garai
„Dual Heating“ technologija
„OptimalTEMP“ kaitinamas padas
„Dual Heating“ technologija, užtikrinanti galingą garų skverbimąsi, kad išlygintų raukšles, o drabužiai atrodytų idealiai.
Naudojant „OptimalTEMP“ technologiją užtikrinama, kad nesudeginsite jokių lyginamų audinių. Galite lyginti viską nuo džinsų iki šilko naudodami vieną optimalų temperatūros nustatymą.
Sunaikina 99,9 % bakterijų** ir pašalina kvapus, kad drabužiai išliktų gaivūs ir ilgiau tarnautų.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
38
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
tonya88
18/01/2022
Україна
Akcijos dalis
Качественный отпариватель
Гладильная система, которая стоит того, чтобы на неё обратили внимание. Максимально простая, но такая удобная в плане использования. Очень порадовала доска, которая фиксируется под любым углом одним движением, и на которой помещается по длине рубашка ( это очень важно). С помощью колёсиков можно перевозить систему по всему дому, чтобы она не мешала. Благодаря 5 режимам можно теперь отпаривать вещи разных тканей, от деликатных до грубых видов. Покупкой прям очень довольна.
Argumentai už
Мощный пар, лаконичный дизайн, доска, функционал
Argumentai prieš
Коротковатый шнур
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Kenny23
18/01/2022
Україна
Многофункциональный отпариватель
Купили на новый год как подарок нашей семье. Комфортно и быстро можно погладить рубашку,штаны,футболку. Много места не занимает, удобная гладильная доска которую можно регулировать в любое положение, можно продезинфицировать детские игрушки или мягкую мебель.
Argumentai už
занимает мало места, удобно гладить, сокращает время на глажку
Argumentai prieš
не хватает зажима для тремпеля
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
17/01/2022
Україна
Akcijos dalis
Качественный, удобный отпариватель
До покупки гладильной системы я , пользовалась как и многие, утюгом - которым сложновато было отгладить блузки , рюшики, плотные ткани и сложные складки - с гладильной системой всё легко и просто. Обязательно хочу отметить качество и продуманность чехла - под ним вообще не образовывается конденсат-это важно . И ещё один немаловажный момент- это поверхность подошвы отпаривателя - она абсолютно безопасна для всех типов ткани .Очень понравился лаконичный внешний вид и функциональность, доску можно использовать в разных положениях- регулировка осуществляется буквально пальцем одной руки .Перемещать по квартире - не проблема, есть колесики . В общем я очень довольна и всем рекомендую!
Argumentai už
Быстрота , удобство , функциональность
Argumentai prieš
Коротковатый шнур
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Visiems lyginamiems drabužiams
„Nepertraukiamas garas pašalina kvapus ir sunaikina 99,9 % bakterijų ir dulkių erkių*“ * Tyrimus dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 ir Candida albicans ATCC 10231 bakterijų esant 1 minutės garavimo trukmei atliko trečiosios šalies institutas.