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  • Išsamus sprendimas „viskas viename“
  • Išsamus sprendimas „viskas viename“
  • Išsamus sprendimas „viskas viename“
  • Išsamus sprendimas „viskas viename“
  • Išsamus sprendimas „viskas viename“
  • Išsamus sprendimas „viskas viename“
  • Išsamus sprendimas „viskas viename“
  • Išsamus sprendimas „viskas viename“
  • Išsamus sprendimas „viskas viename“
  • Išsamus sprendimas „viskas viename“
  • Išsamus sprendimas „viskas viename“
  • Išsamus sprendimas „viskas viename“
  • Išsamus sprendimas „viskas viename“

8000 serijos prietaisas „All-in-One“Lyginimo sprendimas „viskas viename“

GC628/80

5
| (38) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Išsamus sprendimas „viskas viename“
Su 8000 serijos lyginimo sprendimu „viskas viename“ puikiai išlyginsite visus drabužius, nes jis skleidžia galingus garus ir turi keliais skirtingais pasvirimo kampais nustatomą lentą, kad drabužių garinimas būtų pats patogiausias. Išlyginkite bet kokią raukšlę, net pačiose sudėtingiausiose vietose.
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Lyginimo prekių ženklas

Kelių pasvirimo kampų lenta puikiems ir patogiems rezultatams

Išsamus sprendimas „viskas viename“

  • Reguliuojama lenta

  • Galingi ir nepertraukiami garai

  • „Dual Heating“ technologija

  • „OptimalTEMP“ kaitinamas padas

„Dual Heating“ technologija, užtikrinanti galingą garų skverbimąsi

„Dual Heating“ technologija, užtikrinanti galingą garų skverbimąsi

„Dual Heating“ technologija, užtikrinanti galingą garų skverbimąsi, kad išlygintų raukšles, o drabužiai atrodytų idealiai.

„OptimalTEMP“, nesudeginsite drabužių*

Naudojant „OptimalTEMP“ technologiją užtikrinama, kad nesudeginsite jokių lyginamų audinių. Galite lyginti viską nuo džinsų iki šilko naudodami vieną optimalų temperatūros nustatymą.

Lengvai atgaivinkite drabužius

Sunaikina 99,9 % bakterijų** ir pašalina kvapus, kad drabužiai išliktų gaivūs ir ilgiau tarnautų.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

38

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

18/01/2022

Україна

Україна

Качественный отпариватель

Гладильная система, которая стоит того, чтобы на неё обратили внимание. Максимально простая, но такая удобная в плане использования. Очень порадовала доска, которая фиксируется под любым углом одним движением, и на которой помещается по длине рубашка ( это очень важно). С помощью колёсиков можно перевозить систему по всему дому, чтобы она не мешала. Благодаря 5 режимам можно теперь отпаривать вещи разных тканей, от деликатных до грубых видов. Покупкой прям очень довольна.

Argumentai už

Мощный пар, лаконичный дизайн, доска, функционал

Argumentai prieš

Коротковатый шнур

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

18/01/2022

Україна

Україна

Многофункциональный отпариватель

Купили на новый год как подарок нашей семье. Комфортно и быстро можно погладить рубашку,штаны,футболку. Много места не занимает, удобная гладильная доска которую можно регулировать в любое положение, можно продезинфицировать детские игрушки или мягкую мебель.

Argumentai už

занимает мало места, удобно гладить, сокращает время на глажку

Argumentai prieš

не хватает зажима для тремпеля

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

17/01/2022

Україна

Україна

Качественный, удобный отпариватель

До покупки гладильной системы я , пользовалась как и многие, утюгом - которым сложновато было отгладить блузки , рюшики, плотные ткани и сложные складки - с гладильной системой всё легко и просто. Обязательно хочу отметить качество и продуманность чехла - под ним вообще не образовывается конденсат-это важно . И ещё один немаловажный момент- это поверхность подошвы отпаривателя - она абсолютно безопасна для всех типов ткани .Очень понравился лаконичный внешний вид и функциональность, доску можно использовать в разных положениях- регулировка осуществляется буквально пальцем одной руки .Перемещать по квартире - не проблема, есть колесики . В общем я очень довольна и всем рекомендую!

Argumentai už

Быстрота , удобство , функциональность

Argumentai prieš

Коротковатый шнур

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

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Atsakomybės apribojimai

  1. Visiems lyginamiems drabužiams

  2. „Nepertraukiamas garas pašalina kvapus ir sunaikina 99,9 % bakterijų ir dulkių erkių*“ * Tyrimus dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 ir Candida albicans ATCC 10231 bakterijų esant 1 minutės garavimo trukmei atliko trečiosios šalies institutas.