GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

8000 serijos prietaisas „All-in-One“ Lyginimo sprendimas „viskas viename“

Palaikymas

8000 serijos prietaisas „All-in-One“Lyginimo sprendimas „viskas viename“

GC628/80

8000 serijos prietaisas „All-in-One“ Lyginimo sprendimas „viskas viename“

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

Important Information Manual Philips ProTouch Stand Steamer

  • PDF fail., 362.5 kB
  • 13 March 2026

User Manual GC628_EU9_[20265]

  • PDF fail., 12.3 MB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti