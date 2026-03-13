Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Lyginimas
Visos serijos
8000 serijos prietaisas „All-in-One“ Lyginimo sprendimas „viskas viename“
Palaikymas
GC628/80
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
Important Information Manual Philips ProTouch Stand Steamer
User Manual GC628_EU9_[20265]
Visi (2)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ drabužių garintuvo / „All-in-One“ sistemos?
Iš „Philips“drabužių garintuvo su stovu sklinda ūžimo garsas
Naudojant „Philips“ sprendimą „viskas viename“ ir pastatomą garintuvą žarna tampa šilta
Iš „Philips“ drabužių garintuvo su stovu antgalio laša vanduo
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti