GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*

Nutraukta gamyba

„FastCare Compact“Lyginimo sistema

GC6722/20

5
| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
Galingi nuolat sklindantys garai veikia greičiau nei garinis lygintuvas, prietaisas greitai įkaista ir turi lengvai pripildomą vandens bakelį. Jis yra kompaktiškas ir lengvas, kad būtų lengva laikyti.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*

  • Didžiausias 5,2 baro siurblio slėgis

  • Garų pliūpsnis iki 300 g

  • Stacionarus 1,5 l vandens bakelis

Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles

Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles

Galingas nuolatinis garų srautas lengvai išlygina net storiausius audinius. Stebėkite, kaip papildomu garų pliūpsniu išsilygina net atkakliausios raukšlės. Papildomas garas idealiai tinka lyginant vertikaliai, taip pat norint atgaivinti drabužius ir užuolaidas.

Pridedamas kalkių nuosėdų valymo indas. Nėra kasečių, nėra papildomų išlaidų

Pridedamas kalkių nuosėdų valymo indas. Nėra kasečių, nėra papildomų išlaidų

Mūsų įmontuota kalkių nuosėdų šalinimo sistema „Smart Calc Clean“ primena, kai ateina laikas šalinti kalkių nuosėdas. Pridedamas indas, kad kalkių nuosėdas šalinti būtų paprasta. Nereikia jokių kasečių ir nėra papildomų išlaidų.

Lengvas ir kompaktiškas, kad būtų lengva naudoti ir laikyti

Lengvas ir kompaktiškas, kad būtų lengva naudoti ir laikyti

Lengvas, kompaktiško dydžio, idealus laikyti ir patogus ant lyginimo lentos. Dėl išskirtinės „ProVelocity“ technologijos mūsų garų generatoriai mažesni ir kompaktiškesni nei bet kada anksčiau.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

11/03/2023

Srbija

Srbija

Odlična pegla

Pegla je odlična,bez problema rešava nabore na odeći,brzo i jednostavno! Philips je ponovo opravdao svoje ime i kvalitet! 🤗❤

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare Compact GC6722/20 Pegla sa parnom stanicom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare Compact GC6722/20 Pegla sa parnom stanicom

15/03/2022

България

България

Чудесна

Глади много добре и много бързо. Много съм доволна.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare Compact GC6709/20 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare Compact GC6709/20 Ютия с парогенератор

16/08/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlična!!!

Odlična je! ne samo da dobro pegla nego je para toliko odlična da izravna i najmanji nabor. Sa običnim peglama je uvijek bila muka teško "nabrane" dijelove izravnati međutim sa ovom parnom postajom to odlazi nevjerojatno. U vrlo kratkom roku se sve napravi. Jedna napomena obavezno se mora paziti na jačinu temperature posebito za osjetljive tkanine tipa zavjese, vjenčanice...itd (to vam govori koliko je jaka). Vrlo je jednostavna za korištenje ima sve što je potrebno za kvalitetno opeglano rublje. Definitivno preporučam!

Argumentai už

Odlična je

Argumentai prieš

/

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare Compact GC6709/20 Parna postaja

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare Compact GC6709/20 Parna postaja

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su „Philips“ gariniu lygintuvu „PowerLife“