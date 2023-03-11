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Didžiausias 5,2 baro siurblio slėgis
Garų pliūpsnis iki 300 g
Stacionarus 1,5 l vandens bakelis
Galingas nuolatinis garų srautas lengvai išlygina net storiausius audinius. Stebėkite, kaip papildomu garų pliūpsniu išsilygina net atkakliausios raukšlės. Papildomas garas idealiai tinka lyginant vertikaliai, taip pat norint atgaivinti drabužius ir užuolaidas.
Mūsų įmontuota kalkių nuosėdų šalinimo sistema „Smart Calc Clean“ primena, kai ateina laikas šalinti kalkių nuosėdas. Pridedamas indas, kad kalkių nuosėdas šalinti būtų paprasta. Nereikia jokių kasečių ir nėra papildomų išlaidų.
Lengvas, kompaktiško dydžio, idealus laikyti ir patogus ant lyginimo lentos. Dėl išskirtinės „ProVelocity“ technologijos mūsų garų generatoriai mažesni ir kompaktiškesni nei bet kada anksčiau.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Filip31
11/03/2023
Srbija
Odlična pegla
Pegla je odlična,bez problema rešava nabore na odeći,brzo i jednostavno! Philips je ponovo opravdao svoje ime i kvalitet! 🤗❤
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare Compact GC6722/20 Pegla sa parnom stanicom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare Compact GC6722/20 Pegla sa parnom stanicom
Паф2
15/03/2022
България
Чудесна
Глади много добре и много бързо. Много съм доволна.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare Compact GC6709/20 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare Compact GC6709/20 Ютия с парогенератор
Marilyn19
16/08/2020
Hrvatska
Odlična!!!
Odlična je! ne samo da dobro pegla nego je para toliko odlična da izravna i najmanji nabor. Sa običnim peglama je uvijek bila muka teško "nabrane" dijelove izravnati međutim sa ovom parnom postajom to odlazi nevjerojatno. U vrlo kratkom roku se sve napravi. Jedna napomena obavezno se mora paziti na jačinu temperature posebito za osjetljive tkanine tipa zavjese, vjenčanice...itd (to vam govori koliko je jaka). Vrlo je jednostavna za korištenje ima sve što je potrebno za kvalitetno opeglano rublje. Definitivno preporučam!
Argumentai už
Odlična je
Argumentai prieš
/
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare Compact GC6709/20 Parna postaja
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare Compact GC6709/20 Parna postaja
Palyginti su „Philips“ gariniu lygintuvu „PowerLife“