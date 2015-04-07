30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Greitas ir galingas lyginimas
Sukurtas pagreitinti lyginimą nuo pradžios iki pabaigos „Philips InstantCare“ lygintuvas paruošiamas naudoti per 2 minutes. Dėl suslėgtų garų galios lyginimas pagreitėja, o garai giliau įsiskverbia į audinį ir pašalina raukšles.
Lyginimo prekių ženklas
4,5 baro
120 g/min. garų
Padvigubinkite lyginimo greitį slėginiais garais, kurie giliai prasiskverbia į medžiagą, todėl lyginimas tampa greitas ir lengvas net ir su sunkiai lyginamomis medžiagomis.
Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Unikali „Philips“ lyginimo sistemoje naudojama technologija generuoja itin galingą garą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.
Lygintuvas sveria tik 1,2 kg, todėl lyginti yra lengva ir nereikia jokių pastangų.
Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus
Eikite į detales ir priedus
Apdovanojimai
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
bozenak
07/04/2015
Polska
świetne żelazko
Żelazko parowe InstantCare to moje wybawienie. Nie wiem ile czasu zajęłoby mi prasowanie tradycyjnym żelazkiem. To nagrzewa się bardzo szybko bo już po 2 minutach jest gotowe do użytku. Para jest pod bardzo dużym ciśnieniem więc prasuje się naprawdę w ekspresowym tempie. Żadne zagniecenie nie stanowi problemu. Warto też zwrócić uwagę, że żelazko bardzo dobrze leży w dłoni i nie jest tak ciężkie jak żelazka innych firm.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem
rychoo
03/12/2013
Polska
Bardzo udane urządzenie.
Ciągły strumień pary bardzo przyspiesza prasowanie, materiał które do tej pory były "oporne" łatwiej wyprasować.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem