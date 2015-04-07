GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Standard Product Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Emotional Benefit Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Standard Product Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Emotional Benefit Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator

Nutraukta gamyba

InstantCareSlėginis garų generatorius

GC7520/02

5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitas ir galingas lyginimas

Sukurtas pagreitinti lyginimą nuo pradžios iki pabaigos „Philips InstantCare“ lygintuvas paruošiamas naudoti per 2 minutes. Dėl suslėgtų garų galios lyginimas pagreitėja, o garai giliau įsiskverbia į audinį ir pašalina raukšles.

Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

Lygintuvas su 2 min. greito įjungimo funkcija ir papildymu bet kuriuo metu

Greitas ir galingas lyginimas

  • 4,5 baro

  • 120 g/min. garų

Iki 4,5 barų siekiantis garų slėgis, kai norima išlyginti greitai

Iki 4,5 barų siekiantis garų slėgis, kai norima išlyginti greitai

Padvigubinkite lyginimo greitį slėginiais garais, kurie giliai prasiskverbia į medžiagą, todėl lyginimas tampa greitas ir lengvas net ir su sunkiai lyginamomis medžiagomis.

Nepertraukiamas garas iki 120 g/min

Nepertraukiamas garas iki 120 g/min

Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Unikali „Philips“ lyginimo sistemoje naudojama technologija generuoja itin galingą garą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.

Lyginimas lengvo dizaino lygintuvu be jokių pastangų

Lygintuvas sveria tik 1,2 kg, todėl lyginti yra lengva ir nereikia jokių pastangų.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • VRS_PBTAWARD66 vaizdas

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

07/04/2015

Polska

Polska

świetne żelazko

Żelazko parowe InstantCare to moje wybawienie. Nie wiem ile czasu zajęłoby mi prasowanie tradycyjnym żelazkiem. To nagrzewa się bardzo szybko bo już po 2 minutach jest gotowe do użytku. Para jest pod bardzo dużym ciśnieniem więc prasuje się naprawdę w ekspresowym tempie. Żadne zagniecenie nie stanowi problemu. Warto też zwrócić uwagę, że żelazko bardzo dobrze leży w dłoni i nie jest tak ciężkie jak żelazka innych firm.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem

03/12/2013

Polska

Polska

Bardzo udane urządzenie.

Ciągły strumień pary bardzo przyspiesza prasowanie, materiał które do tej pory były "oporne" łatwiej wyprasować.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.