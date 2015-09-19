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Nutraukta gamyba
Greitas ir galingas lyginimas
Sukurtas pagreitinti lyginimą nuo pradžios iki pabaigos „Philips InstantCare“ lygintuvas paruošiamas naudoti per 2 minutes. Dėl suslėgtų garų galios lyginimas pagreitėja, o garai giliau įsiskverbia į audinį ir pašalina raukšles.
Lyginimo prekių ženklas
5 barų
ECO
Garų srovės padidinimas iki 220 g
Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Nepertraukiamai generuojamas galingas garas giliai įsiskverbia į drabužius, todėl išlyginsite geriau ir greičiau. Garų kiekis reguliuojamas pagal poreikį.
Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Unikali „Philips“ lyginimo sistemoje naudojama technologija generuoja itin galingą garą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.
Lygintuvas sveria tik 1,2 kg, todėl lyginti yra lengva ir nereikia jokių pastangų.
Apdovanojimai
4.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Krys7
19/09/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
znacznie ułatwia prasowanie
Trochę kłopotiwe opróżianie zbiornika wody. Brak wyjmowanego zbiorika wody faktycznie utrudia obsługę.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem
Anna0909
19/09/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
znacznie ułatwia prasowanie
Trochę kłopotiwe opróżianie zbiornika wody. Brak wyjmowanego zbiorika wody faktycznie utrudia obsługę.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem