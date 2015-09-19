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  • Greitas ir galingas lyginimas
  • Greitas ir galingas lyginimas
  • Greitas ir galingas lyginimas
  • Greitas ir galingas lyginimas
  • Greitas ir galingas lyginimas
  • Greitas ir galingas lyginimas
  • Greitas ir galingas lyginimas

Nutraukta gamyba

InstantCareSlėginis garų generatorius

GC7540/02

4

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitas ir galingas lyginimas

Sukurtas pagreitinti lyginimą nuo pradžios iki pabaigos „Philips InstantCare“ lygintuvas paruošiamas naudoti per 2 minutes. Dėl suslėgtų garų galios lyginimas pagreitėja, o garai giliau įsiskverbia į audinį ir pašalina raukšles.

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Lyginimo prekių ženklas

Lygintuvas su 2 min. greito įjungimo funkcija ir papildymu bet kuriuo metu

Greitas ir galingas lyginimas

  • 5 barų

  • ECO

  • Garų srovės padidinimas iki 220 g

Iki 5 barų slėgis

Iki 5 barų slėgis

Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Nepertraukiamai generuojamas galingas garas giliai įsiskverbia į drabužius, todėl išlyginsite geriau ir greičiau. Garų kiekis reguliuojamas pagal poreikį.

Nepertraukiamas garas iki 120 g/min

Nepertraukiamas garas iki 120 g/min

Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Unikali „Philips“ lyginimo sistemoje naudojama technologija generuoja itin galingą garą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.

Lyginimas lengvo dizaino lygintuvu be jokių pastangų

Lygintuvas sveria tik 1,2 kg, todėl lyginti yra lengva ir nereikia jokių pastangų.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

19/09/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

znacznie ułatwia prasowanie

Trochę kłopotiwe opróżianie zbiornika wody. Brak wyjmowanego zbiorika wody faktycznie utrudia obsługę.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem

19/09/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

znacznie ułatwia prasowanie

Trochę kłopotiwe opróżianie zbiornika wody. Brak wyjmowanego zbiorika wody faktycznie utrudia obsługę.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem

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