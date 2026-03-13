GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

InstantCare Slėginis garų generatorius

Nutraukta gamyba

Palaikymas

InstantCareSlėginis garų generatorius

GC7540/02

InstantCare Slėginis garų generatorius

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7540/02 - English (US)

  • PDF fail., 25.1 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips InstantCare Pressurised steam generator

  • PDF fail., 325.2 kB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Dalys ir priedai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti