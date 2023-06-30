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  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
  • 2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*

„PerfectCare Compact“Lyginimo sistema

GC7846/80

4.7
| (31) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*
Su galingais, nuolatos sklindančiais garais greitai išlyginsite visus drabužius, o dėl „OptimalTEMP“ technologijos nereikės reguliuoti temperatūros. Kompaktiškas ir lengvas, kad būtų lengva naudoti ir laikyti.
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Lyginimo prekių ženklas

Mūsų kompaktiškiausia lyginimo sistema

2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas*

  • Maks. 6,5 baro siurblio slėgis

  • Iki 420 g garų pliūpsnis

  • 1,5 l vandens bakelio talpa

  • Nešimo užraktas

Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles

Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles

Galingas nuolatinis garų srautas lengvai išlygina net storiausius audinius. Stebėkite, kaip papildomu garų pliūpsniu išsilygina net atkakliausios raukšlės. Papildomas garas idealiai tinka lyginant vertikaliai, taip pat norint atgaivinti drabužius ir užuolaidas.

Naudojant technologiją „OptimalTEMP“ nereikia nustatyti temperatūros

Naudojant technologiją „OptimalTEMP“ nereikia nustatyti temperatūros

Lyginkite viską – nuo šilko iki džinso – nereguliuodami temperatūros. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos nereikia ratuko arba nustatymų. Daugiau nebereikia rūšiuoti skalbinių arba laukti, kol įkais arba atvės lygintuvas. Esate pasiruošę bet kada lyginti bet kokį audinį.

Saugu naudoti visiems lyginamiems drabužiams; užtikriname, kad nesudeginsite

Saugu naudoti visiems lyginamiems drabužiams; užtikriname, kad nesudeginsite

Dėl „OptimalTEMP“ technologijos užtikriname, kad su šiuo lygintuvu nesudeginsite jokio lyginamo audinio. Net galite jį palikti padu pastatytą ant drabužių arba lyginimo lentos. Nesudegs, neblizgės. Užtikriname.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.7

iš 5

31

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

3

30/06/2023

Україна

Україна

Бомба-це бомба

Читала відгуки, вирішила придбати, і задоволена на всі 100!Я ще ніколи так не любила прасувати, тепер все випрасоване, навіть те що ніколи не прасувала!Нвстільки легенько ним користуватись, він ніби сам рухається, то навіть не взрівнянні зі звичайною праскою.Вартує своїх грошей!!!

Argumentai už

найкращий

Argumentai prieš

недоліків немає взагалі

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

27/04/2022

Україна

Україна

Кращий помічник

Я займаюся шиттям та ремонтом одягу. У мене була дуже гарна праска фірми Філіпс, але обьєми роботи ростуть, і вона просто не встигає за мною. Я вирішила придбати нову. Так як моя слугувала мені багато років, на ринку все змінилося. Я навіть не знала, що є праска з парогенератором. І якщо порівнювати, то це небо і земля. Надпотужна пара дозволяє розгладити будь-які згини на тканині. Великий резервуар дозволяє прасувати без перерви. Мені сказали, що можна прасувати будь-які тканини, без налаштування температури. Це працює і дуже економить час, що є найважливішим у моїй професії.

Argumentai už

Комфорт

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

24/04/2022

Україна

Україна

Philips darbuotojas

Мрія кожної жінки

[Employee of philipsglobal] Зламалась праска. Треба купувати нову. Вирішила придбати парогенератор. Дуже задоволена цією паровою системою. Швидко прасує, великий контейнер для води, якщо треба прасувати багато речей. І найважливіше, безпечний для будь-яких тканин.

Argumentai už

Потужний. Безпечний

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

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Atsakomybės apribojimai

  1. Su ECO režimu sutaupoma iki 30 % energijos, palyginus su IEC 60311 standartu paremtu režimu „Turbo“

  2. Palyginti su „Philips“ gariniu lygintuvu „Azur“