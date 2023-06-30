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Lyginimo prekių ženklas
Maks. 6,5 baro siurblio slėgis
Iki 420 g garų pliūpsnis
1,5 l vandens bakelio talpa
Nešimo užraktas
Galingas nuolatinis garų srautas lengvai išlygina net storiausius audinius. Stebėkite, kaip papildomu garų pliūpsniu išsilygina net atkakliausios raukšlės. Papildomas garas idealiai tinka lyginant vertikaliai, taip pat norint atgaivinti drabužius ir užuolaidas.
Lyginkite viską – nuo šilko iki džinso – nereguliuodami temperatūros. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos nereikia ratuko arba nustatymų. Daugiau nebereikia rūšiuoti skalbinių arba laukti, kol įkais arba atvės lygintuvas. Esate pasiruošę bet kada lyginti bet kokį audinį.
Dėl „OptimalTEMP“ technologijos užtikriname, kad su šiuo lygintuvu nesudeginsite jokio lyginamo audinio. Net galite jį palikti padu pastatytą ant drabužių arba lyginimo lentos. Nesudegs, neblizgės. Užtikriname.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
31
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Kamochka
30/06/2023
Україна
Бомба-це бомба
Читала відгуки, вирішила придбати, і задоволена на всі 100!Я ще ніколи так не любила прасувати, тепер все випрасоване, навіть те що ніколи не прасувала!Нвстільки легенько ним користуватись, він ніби сам рухається, то навіть не взрівнянні зі звичайною праскою.Вартує своїх грошей!!!
Argumentai už
найкращий
Argumentai prieš
недоліків немає взагалі
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор
Chayka77
27/04/2022
Україна
Кращий помічник
Я займаюся шиттям та ремонтом одягу. У мене була дуже гарна праска фірми Філіпс, але обьєми роботи ростуть, і вона просто не встигає за мною. Я вирішила придбати нову. Так як моя слугувала мені багато років, на ринку все змінилося. Я навіть не знала, що є праска з парогенератором. І якщо порівнювати, то це небо і земля. Надпотужна пара дозволяє розгладити будь-які згини на тканині. Великий резервуар дозволяє прасувати без перерви. Мені сказали, що можна прасувати будь-які тканини, без налаштування температури. Це працює і дуже економить час, що є найважливішим у моїй професії.
Argumentai už
Комфорт
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор
Yuliia Y
24/04/2022
Україна
Philips darbuotojas
Мрія кожної жінки
[Employee of philipsglobal] Зламалась праска. Треба купувати нову. Вирішила придбати парогенератор. Дуже задоволена цією паровою системою. Швидко прасує, великий контейнер для води, якщо треба прасувати багато речей. І найважливіше, безпечний для будь-яких тканин.
Argumentai už
Потужний. Безпечний
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор
Su ECO režimu sutaupoma iki 30 % energijos, palyginus su IEC 60311 standartu paremtu režimu „Turbo“
Palyginti su „Philips“ gariniu lygintuvu „Azur“