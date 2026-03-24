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„PerfectCare Compact“ Lyginimo sistema
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GC7846/80
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Common IIL for PSG without boiler (PRO velocity)_EEU1_[ 06713]
Visi (4)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ lyginimo sistemos lygintuvo?
Kaip nuvalyti „Philips“ lyginimo sistemos padą?
Kaip išplauti „Philips“ lyginimo sistemos vandens bakelį?
Mano „Philips“ garų generatorius lygintuvas negamina garų
Mano lyginimo lenta yra drėgna ir matau vandenį ant grindų
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistemos garų pliūpsnis neveikia
Mano „Philips“ lyginimo sistema vertikaliuoju režimu tinkamai nepašalina raukšlių
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