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PerfectCare Aqua Lygintuvas su garų generatoriumi
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GC8622/20
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Eco passport Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron GC8622/20 - English (US)
Visi (2)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip išplauti „Philips“ lyginimo sistemos vandens bakelį?
500 serijaPūkų rinkiklis
Mėlyna lemputė mirksi mano „Philips“ garų generatoriaus lygintuve.
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
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