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PerfectCare Aqua Lygintuvas su garų generatoriumi

Nutraukta gamyba

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PerfectCare AquaLygintuvas su garų generatoriumi

GC8622/20

PerfectCare Aqua Lygintuvas su garų generatoriumi

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Eco passport Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron - English (US)

  • PDF fail., 196.7 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron GC8622/20 - English (US)

  • PDF fail., 955.7 kB
  • 13 March 2026

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Trikčių diagnostika ir šalinimas

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