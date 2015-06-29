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  • Itin greitas lyginimas
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Nutraukta gamyba

PerfectCare AquaLygintuvas su garų generatoriumi

GC8622/20

2
| (2) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Itin greitas lyginimas
Bet kokį lyginamą drabužį, pvz., šilko, lino, medvilnės ar kašmyro, lyginkite bet kokia tvarka, nes nereikia reguliuoti nustatymų. Su „Philips PerfectCare“ pasieksite greitų rezultatų be jokios rizikos apdeginti savo drabužius ar padaryti juos blizgius. Lyginti išties paprasta.
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Lyginimo prekių ženklas

be jokio temperatūros reguliavimo

Itin greitas lyginimas

  • 5 barų

  • 250 g garų pliūpsnis

  • 2,5 l fiksuotas vandens bakelis

Lyginkite džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros

Lyginkite džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros

Dabar galite lyginti džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros. Užtikriname, kad nesudeginsite nei vieno lyginamo audinio. Pažangiausia technologija su 1) moderniu išmaniu valdymo procesoriumi, kuris tiksliai kontroliuoja pado temperatūrą. Jums nebereikia reguliuoti temperatūros, nes 2) ypač galinga cikloninė garų kamera perduoda nepertraukiamą garų srautą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.

Energijos taupymas naudojant ECO režimą

Energijos taupymas naudojant ECO režimą

Naudodami sumažinto garų kiekio ECO režimą, sutaupysite energijos, tačiau lyginimo rezultatas vis tiek bus puikus.

Garų pliūpsnis iki 250 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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2.0

iš 5

2

Atsiliepimai

5
4
2

29/06/2015

Slovenija

Slovenija

Po 1 letu uporabe se je pokvaril

Likalnik deluje odlično, zelo enostaven za uporabo, para je močna. Čiščenje je enostavno. Vendar, le po 1 letu uporabe je likalnik nehal producirati paro. Ko pritisnemo gumb za paro, se likalnik avtomatično izklopi (lučka na on/off gumbu neha svetiti).

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua GC8622/20 Sistemski likalnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua GC8622/20 Sistemski likalnik

21/11/2015

Hrvatska

Hrvatska

Super glacalo samo se jako brzo pokvari

Nemojte kupovati Philipsova glacala, sto se tice karakteristika istih, za svaku pohvalu su od jednostavnosti do efikasnosti peglanja. Jedino sto im se pegle jako brzo pokvare, traju od nekoliko mjeseci do koju godinu i inda prestanu proizvodit paru. Zaista steta, ali gledajte neke druge proizvodace.

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua GC8622/20 Steam generator iron

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Aqua GC8622/20 Steam generator iron

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