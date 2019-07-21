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Nutraukta gamyba
Nerūdijančiojo plieno peiliukai
24 ilgio nustatymai
75 min. veikimas be laido/8 h krovimas
Nukirpkite bet kokio tipo plaukus naudodami plaukų kirpimo mašinėlę su pažangia „DualCut“ technologija ir dvipusiu kirpimo elementu, užtikrinančiu mažą trintį. Naujoviškas kirpimo elementas sukurtas naudoti ilgai ir plaukus kerpa dvigubai greičiau nei įprastos „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlės. Patvari nerūdijančiojo plieno apsauga suteikia daugiau pasitikėjimo.*
Savaime pasigalandantys nerūdijančiojo plieno peiliukai ilgai išliks aštrūs.
Sukite ilgio nustatymo ratuką, kad pasirinktumėte ir užfiksuotumėte norimą ilgį (galima pasirinkti iš 23 ilgio nustatymų, nuo 1 iki 23 mm, 1 mm tikslumu tarp kiekvienos padalos). Prietaisą galite naudoti ir be šukų – tada galėsite kirpti palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.
4.4
iš 5
224
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
kalincik
21/07/2019
Latvija
Отличная машинка
Отличная машинка за свои деньги , удобно держать в руке , одна насадка с удобной регулировкой , хорошо стрижёт так же режущий блок удобно снимается и чистится
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce
valdinjshh
23/12/2015
Latvija
Laba baterija un griež tiešām lieliski
ierīce labi pilda sav funkciju, matus uz "īso" var nogriezt diezgan ātri un kvalitatīvi.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce
alexreimann
01/12/2015
Eesti
Patvirtintas pirkėjas
Väga hea aparaat.
teravad terad ja üleüldse väga hea aparaat, lõikab hästi aku peab hästi vastu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5440/15 Juukselõikur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5440/15 Juukselõikur
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.
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