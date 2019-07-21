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Visos serijos

  • 5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
  • 5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*

Nutraukta gamyba

Hairclipper series 5000Plaukų kirpimo mašinėlė

HC5440/15

4.4
| (224) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį
5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ yra ilgaamžė ir nepriekaištingai veikianti. Naujoviškas kirpimo elementas, nerūdijančiojo plieno peiliukai ir reguliuojamos plaukų šukos užtikrina greitesnį ir tikslesnį kirpimą.
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Standard Product Photograph (PPL) MG, Hair Clippers

Pasaulyje labiausiai mėgstamas elektrinių vyrų kūno priežiūros prietaisų prekės ženklas1

su „DualCut“ technologija – greitesnis ir tikslesnis kirpimas

5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*

  • Nerūdijančiojo plieno peiliukai

  • 24 ilgio nustatymai

  • 75 min. veikimas be laido/8 h krovimas

Dvipusis kirpimo elementas – mažesnė trintis

Dvipusis kirpimo elementas – mažesnė trintis

Nukirpkite bet kokio tipo plaukus naudodami plaukų kirpimo mašinėlę su pažangia „DualCut“ technologija ir dvipusiu kirpimo elementu, užtikrinančiu mažą trintį. Naujoviškas kirpimo elementas sukurtas naudoti ilgai ir plaukus kerpa dvigubai greičiau nei įprastos „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlės. Patvari nerūdijančiojo plieno apsauga suteikia daugiau pasitikėjimo.*

Savaime pasigalandantys nerūdijančiojo plieno peiliukai ilgai išliks aštrūs

Savaime pasigalandantys nerūdijančiojo plieno peiliukai ilgai išliks aštrūs

Savaime pasigalandantys nerūdijančiojo plieno peiliukai ilgai išliks aštrūs.

Lengva pasirinkti ir užfiksuoti 24 ilgio nustatymai: 0,5–23 mm

Lengva pasirinkti ir užfiksuoti 24 ilgio nustatymai: 0,5–23 mm

Sukite ilgio nustatymo ratuką, kad pasirinktumėte ir užfiksuotumėte norimą ilgį (galima pasirinkti iš 23 ilgio nustatymų, nuo 1 iki 23 mm, 1 mm tikslumu tarp kiekvienos padalos). Prietaisą galite naudoti ir be šukų – tada galėsite kirpti palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

224

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

21/07/2019

Latvija

Latvija

Отличная машинка

Отличная машинка за свои деньги , удобно держать в руке , одна насадка с удобной регулировкой , хорошо стрижёт так же режущий блок удобно снимается и чистится

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce

23/12/2015

Latvija

Latvija

Laba baterija un griež tiešām lieliski

ierīce labi pilda sav funkciju, matus uz "īso" var nogriezt diezgan ātri un kvalitatīvi.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce

01/12/2015

Eesti

Eesti

Patvirtintas pirkėjas

Väga hea aparaat.

teravad terad ja üleüldse väga hea aparaat, lõikab hästi aku peab hästi vastu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5440/15 Juukselõikur

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5440/15 Juukselõikur

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  1. 2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą. 

  1. Palyginti su „Philips“ pirmtakais