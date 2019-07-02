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Nutraukta gamyba
5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ yra ilgaamžė ir nepriekaištingai veikianti. Naujoviškas kirpimo elementas, patvarūs titano peiliukai ir reguliuojamos plaukų šukos užtikrina greitesnį ir tikslesnį kirpimą.
Titano peiliukai
24 ilgio nustatymai
90 min. veikimas be laido/1 h krovimas
Šukos vaikams
Kirpkite bet kokio tipo plaukus naudodami plaukų kirpimo mašinėlę su pažangia „DualCut“ technologija – tai dvigubo galandimo elementas ir mažą trintį užtikrinančių guoliukų sistema. Naujoviškas kirpimo elementas sukurtas naudoti ilgai ir plaukus kerpa dvigubai greičiau nei įprastos „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlės su itin patvariomis nerūdijančiojo plieno galvutėmis.*
Kaskart kirpkite tobulai, tačiau saugiai su ilgaamžiais, pasigalandančiais, titanu dengtais plieno peiliukais.
Sukite ilgio nustatymo ratuką, kad pasirinktumėte ir užfiksuotumėte norimą ilgį. Galima pasirinkti iš 23 ilgio nustatymų, nuo 1 iki 23 mm, 1 mm tikslumu. Prietaisą galite naudoti ir be šukų – tada galėsite kirpti palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.
4.5
iš 5
259
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
sigis36
02/07/2019
Lietuva
atsiliepimas
Turiu šią mašinėlę dvejus metus. Patenkintas 100%. Super daiktas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Rimantas
01/07/2019
Lietuva
Puiki plaukų kirpimo mašinėlė HC5450/15
Neturime jokių priekaištų šiai plaukų kirpimo mašinėlei. Patogi, funkcionali, lengvai valoma, gerai kerpa. Puikus kokybės ir kainos santykis!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Raimondas
02/06/2019
Lietuva
Geras pasirinkimas
Puiku plaukų kirpimo mašinėlė. Patogi, funkcionali, lengvai prižiūrima. Labai patogus plaukų kirpimo ilgio nustatymas, gerai matomi skaičiai. Kerpant nepeša plaukų, slysta sklandžiai galvos paviršiumi. Geras kainos ir kokybės santykis.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.
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