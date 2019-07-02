Go to promotion

Prenumeruokite naujienlaiškį ir laimėkite!

21

d

05

h

:

19

m

:

07

s

Skaityti daugiau

GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Vieno gaminio nuotrauka
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Pakuotės nuotrauka
  • Vieno gaminio nuotrauka
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Pakuotės nuotrauka

Nutraukta gamyba

Hairclipper series 5000Plaukų kirpimo mašinėlė

HC5450/15

4.5

| (259) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį

5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*

5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ yra ilgaamžė ir nepriekaištingai veikianti. Naujoviškas kirpimo elementas, patvarūs titano peiliukai ir reguliuojamos plaukų šukos užtikrina greitesnį ir tikslesnį kirpimą.

Peržiūrėti visas naudas
Standard Product Photograph (PPL) MG, Hair Clippers

Pasaulyje labiausiai mėgstamas elektrinių vyrų kūno priežiūros prietaisų prekės ženklas1

su „DualCut“ technologija – greitesnis ir tikslesnis kirpimas

5000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*

  • Titano peiliukai

  • 24 ilgio nustatymai

  • 90 min. veikimas be laido/1 h krovimas

  • Šukos vaikams

Dvipusis kirpimo elementas – mažesnė trintis

Dvipusis kirpimo elementas – mažesnė trintis

Kirpkite bet kokio tipo plaukus naudodami plaukų kirpimo mašinėlę su pažangia „DualCut“ technologija – tai dvigubo galandimo elementas ir mažą trintį užtikrinančių guoliukų sistema. Naujoviškas kirpimo elementas sukurtas naudoti ilgai ir plaukus kerpa dvigubai greičiau nei įprastos „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlės su itin patvariomis nerūdijančiojo plieno galvutėmis.*

Ypač aštrūs peiliukai dar geresniems rezultatams pasiekti

Ypač aštrūs peiliukai dar geresniems rezultatams pasiekti

Kaskart kirpkite tobulai, tačiau saugiai su ilgaamžiais, pasigalandančiais, titanu dengtais plieno peiliukais.

Lengva pasirinkti ir užfiksuoti 24 ilgio nustatymai: 0,5–23 mm

Lengva pasirinkti ir užfiksuoti 24 ilgio nustatymai: 0,5–23 mm

Sukite ilgio nustatymo ratuką, kad pasirinktumėte ir užfiksuotumėte norimą ilgį. Galima pasirinkti iš 23 ilgio nustatymų, nuo 1 iki 23 mm, 1 mm tikslumu. Prietaisą galite naudoti ir be šukų – tada galėsite kirpti palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.5

iš 5

259

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

02/07/2019

Lietuva

Lietuva

atsiliepimas

Turiu šią mašinėlę dvejus metus. Patenkintas 100%. Super daiktas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

01/07/2019

Lietuva

Lietuva

Puiki plaukų kirpimo mašinėlė HC5450/15

Neturime jokių priekaištų šiai plaukų kirpimo mašinėlei. Patogi, funkcionali, lengvai valoma, gerai kerpa. Puikus kokybės ir kainos santykis!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

02/06/2019

Lietuva

Lietuva

Geras pasirinkimas

Puiku plaukų kirpimo mašinėlė. Patogi, funkcionali, lengvai prižiūrima. Labai patogus plaukų kirpimo ilgio nustatymas, gerai matomi skaičiai. Kerpant nepeša plaukų, slysta sklandžiai galvos paviršiumi. Geras kainos ir kokybės santykis.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. 2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą. 

  1. Palyginti su „Philips“ pirmtakais