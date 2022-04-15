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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HC5450/15
Nutraukta gamyba
Ar galiu naudoti „Philips“ kirptuvą, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio?
Kaip valyti „Philips“ kirptuvą?
Kodėl „Philips“ skustuve, kirptuve ar kirpimo mašinėlėje yra baltas tepalas?
Kaip kirpti savo plaukus su „Philips“ plaukų kirpimo mašinėle ar kirptuvu?
Ar galiu keliauti su „Philips“ kūno priežiūros ir grožio gaminio?
Kaip pritvirtinti / nuimti „Philips“ kirptuvo priedą?
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