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  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
  • Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.

Nutraukta gamyba

Hairclipper series 5000Plaunama plaukų kirpimo mašinėlė

HC5612/15

4.8
| (802) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.
Su „Philips“ plaukų kirpimo mašinėle 5000 greitai, tolygiai ir tiksliai nukirpsite plaukus. Prietaiso 28 ilgio nustatymai, „Trim-and-Flow“ technologija ir dvigubų ašmenų sistema leidžia greitai pasiekti aštrų ir tolygų kirpimą.
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Standard Product Photograph (PPL) MG, Hair Clippers

Pasaulyje labiausiai mėgstamas elektrinių vyrų kūno priežiūros prietaisų prekės ženklas1

Ypatingas tikslumas – universalus kirpimas.

Greitas, tolygus ir tikslus kirpimas.

  • „Trim-n-Flow“

  • 28 ilgio nustatymai (0,5–28 mm)

  • 75 min. veikia be laido / 8 h krovimas

  • 100 % plaunamas

  • Garantija iki 5 metų

Ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas dėl optimizuotos „DuraPower“ konstrukcijos

Ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas dėl optimizuotos „DuraPower“ konstrukcijos

Prietaisas, kuriuo visada galite pasikliauti, kad puikiai atrodytumėte. „DuraPower“ technologija apsaugo variklį ir akumuliatorių nuo per didelės apkrovos, todėl efektyviai prailgina kirpimo mašinėlės tarnavimo laiką.

28 ilgio nustatymai su tikslumo ratuku

28 ilgio nustatymai su tikslumo ratuku

Puikiai tinka bet kokio ilgio plaukams kirpti, „Philips“ kirpimo mašinėlėje yra 2 reguliuojamos šukos ir papildomos 2 mm barzdos šukos. Tiksliai kirpkite nuo 3 mm iki 28 mm 1 mm intervalais. Naudokite 2 mm šukas trumpiems plaukams kirpti arba barzdai formuoti, arba išimkite šukas ir kirpkite itin tiksliai 0,5 mm.

Išlieka tokie pat aštrūs kaip ir pirmą dieną be tepimo

Išlieka tokie pat aštrūs kaip ir pirmą dieną be tepimo

Pasigalandantys plieniniai peiliukai yra neįtikėtinai ilgaamžiai. Net po 5 metų jie skuta taip pat švariai ir tiksliai kaip ir 1-ąją dieną.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

802

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

04/02/2023

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Nuostabus pirkinys

Labai greitai pristatyta prekė. Gaminys nuostabus, esame labai patenkinti kokybe.

Argumentai už

Ilgai veikianti baterija

Argumentai prieš

Neturiu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5610/15 Plaunama plaukų kirpimo mašinėlė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5610/15 Plaunama plaukų kirpimo mašinėlė

02/11/2025

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Super

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5610/15 Mazgājama matu griešanas mašīna

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5610/15 Mazgājama matu griešanas mašīna

21/11/2022

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Vienkāršs un ērts

Vienkāršums. Nekas pārspīlēts.Ērti kopjams. Nomazgā un viss.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5630/15 Mazgājama matu griešanas mašīna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 5000 HC5630/15 Mazgājama matu griešanas mašīna

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Atsakomybės apribojimai

  1. 2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą. 

  1. Garantija suteikiama iki 5 metų, įskaitant 2 metų standartinę pasaulinę garantiją, o užregistravus įrenginį per 90 dienų nuo įsigijimo galima gauti papildomą 3 metų garantiją.

  2. Taikoma tik 5000, 7000 ir 9000 serijos modeliams. Galima įsigyti visame pasaulyje, išskyrus JAV, Kanadą ir Kiniją.