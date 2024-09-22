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  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
  • Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių

„Philips All-in-One Cooker“Greitpuodis „viskas viename“

HD2151/40

4.6
| (110) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių
Palikite visus maisto gaminimo rūpesčius mūsų universaliam greitpuodžiui. Geriausias skonis mažiausiomis pastangomis.
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Greitai paruoškite maistą su skonio valdymo sistema

Pagaminkite įvairius skanius patiekalus per 30 minučių

  • Greito slėgio išleidimo technologija

  • Skonio valdymo sistema

  • Iš anksto nustatytos virimo programos

  • Pakopinis valdymas

Greito slėgio išleidimo technologija

Greito slėgio išleidimo technologija

Greito slėgio išleidimo technologija užtikrina automatinį slėgio išleidimą vos per 7 minutes – 50 % greičiau nei viryklė.*

Įvairios funkcijos skonių įvairovei

Įvairios funkcijos skonių įvairovei

Virimas slėgyje ir lėtas virimas, troškinimas ir garinimas – mėgautis daugiau nei 35 iš anksto nustatytų meniu parinkčių vienu mygtuko paspaudimu.

Skonio valdymo sistema

Skonio valdymo sistema

Pasiekite geresnių rezultatų naudodami mūsų naująją skonio kontrolės sistemą – tikslus slėgis ir temperatūros kontrolė padidina mėsos minkštumą 22 %**, o sultingumą – 42 %.**

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

110

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

2

22/09/2024

Україна

Україна

Виріб має чудові функції, простий в використанні

Отримала мультиварку-скороварку на День народження швидко і почала користуватися. Виріб заблокувавсі через три неділі і показав помилку. Я звязалася з менеджером, розказала про проблеми та було мені запропоновано за рахунок фірми відправити в сервісний центр в м.Дніпро на гарантійний ремонт. Гарантійний ремонт проведено швидко, якісно і навіть надали мені рекомендації щодо користування, неправильно зібрано кришку. Я приємно була вражена спілкуванням з менеджером фірми, це постійний супровід від початку та до отримання виробу після гарантійного ремонту . Швидко реагують на зауваження, допомагають, тому за супровід я ставлю 12 балів. На даний час скороварка працює добре, зауважень не має. Швидко готує. Рекомендую такий виріб для користування у побуті.

Argumentai už

так

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

08/08/2024

Україна

Україна

Чудовий помічник на кухні

Мені все подобається! За два роки використання я можу сказати , що це річ незамінна на кухні для кожної людини, що сама живе , це пришвидшить час на приготування, так і для родини, поки щось готується на плиті, щось на пару вже готується у мультиварці для діток!! Тому раджу! Ніяких питань щодо функціоналу немає, нарікань на використання також!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

05/06/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Ця мультиварка - чудова помічницяна кухні

Дуже подобається мультиварка, все зручно, багато програм. А враховуючи, сучасні реалії, коли часто немає світла, то мультиварка просто неймовірно виручає - заздалегідь готую в ній вечерю, всередині вона залишається теплою, тож дуже зручно!

Argumentai už

зручність, функціональність

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

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Atsakomybės apribojimai

  1. Bandymas su WBSF, kiaulienos ir vištienos drėgmės kiekiu, palyginti su „Philips All-in-One Cooker“ 3000 ir gaminimu ant viryklės

  2. Bandymas su WBSF ir kiaulienos ir vištienos drėgmės kiekiu, palyginti su „Philips All-in-One Cooker“ 3000 ir gaminimu ant viryklės

  3. Taikoma tik rinkoms su „NutriU“ programa