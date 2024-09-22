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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Greito slėgio išleidimo technologija
Skonio valdymo sistema
Iš anksto nustatytos virimo programos
Pakopinis valdymas
Greito slėgio išleidimo technologija užtikrina automatinį slėgio išleidimą vos per 7 minutes – 50 % greičiau nei viryklė.*
Virimas slėgyje ir lėtas virimas, troškinimas ir garinimas – mėgautis daugiau nei 35 iš anksto nustatytų meniu parinkčių vienu mygtuko paspaudimu.
Pasiekite geresnių rezultatų naudodami mūsų naująją skonio kontrolės sistemą – tikslus slėgis ir temperatūros kontrolė padidina mėsos minkštumą 22 %**, o sultingumą – 42 %.**
Apdovanojimai
4.6
iš 5
110
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
555LD
22/09/2024
Україна
Виріб має чудові функції, простий в використанні
Отримала мультиварку-скороварку на День народження швидко і почала користуватися. Виріб заблокувавсі через три неділі і показав помилку. Я звязалася з менеджером, розказала про проблеми та було мені запропоновано за рахунок фірми відправити в сервісний центр в м.Дніпро на гарантійний ремонт. Гарантійний ремонт проведено швидко, якісно і навіть надали мені рекомендації щодо користування, неправильно зібрано кришку. Я приємно була вражена спілкуванням з менеджером фірми, це постійний супровід від початку та до отримання виробу після гарантійного ремонту . Швидко реагують на зауваження, допомагають, тому за супровід я ставлю 12 балів. На даний час скороварка працює добре, зауважень не має. Швидко готує. Рекомендую такий виріб для користування у побуті.
Argumentai už
так
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Zuziw
08/08/2024
Україна
Чудовий помічник на кухні
Мені все подобається! За два роки використання я можу сказати , що це річ незамінна на кухні для кожної людини, що сама живе , це пришвидшить час на приготування, так і для родини, поки щось готується на плиті, щось на пару вже готується у мультиварці для діток!! Тому раджу! Ніяких питань щодо функціоналу немає, нарікань на використання також!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Олена М
05/06/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Ця мультиварка - чудова помічницяна кухні
Дуже подобається мультиварка, все зручно, багато програм. А враховуючи, сучасні реалії, коли часто немає світла, то мультиварка просто неймовірно виручає - заздалегідь готую в ній вечерю, всередині вона залишається теплою, тож дуже зручно!
Argumentai už
зручність, функціональність
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Bandymas su WBSF, kiaulienos ir vištienos drėgmės kiekiu, palyginti su „Philips All-in-One Cooker“ 3000 ir gaminimu ant viryklės
Bandymas su WBSF ir kiaulienos ir vištienos drėgmės kiekiu, palyginti su „Philips All-in-One Cooker“ 3000 ir gaminimu ant viryklės
Taikoma tik rinkoms su „NutriU“ programa