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„Philips All-in-One Cooker“ Greitpuodis „viskas viename“

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„Philips All-in-One Cooker“Greitpuodis „viskas viename“

HD2151/40

„Philips All-in-One Cooker“ Greitpuodis „viskas viename“

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of Confomity - English (US)

  • PDF fail., 635.2 kB
  • 13 March 2026

HD2151_CEE_User manual

  • PDF fail., 38.5 MB
  • 13 March 2026

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