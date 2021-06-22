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  • Sumuštiniai gaminami paprastai
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  • Sumuštiniai gaminami paprastai
  • Sumuštiniai gaminami paprastai
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  • Sumuštiniai gaminami paprastai

Nutraukta gamyba

„Daily“ kolekcijaSumuštinių keptuvė

HD2384/10

5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Sumuštiniai gaminami paprastai
Paprasta! Pasirinkite savo mėgstamus ingredientus, sudėkite į „cut & seal“ plokštes ir akimirksniu mėgaukitės skaniais sumuštiniais!
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Skanus maistas akimirksniu

Sumuštiniai gaminami paprastai

  • balta ir žalia

„Cut&seal“ plokštės išlaiko produktus sumuštinio viduje

„Cut&seal“ plokštės išlaiko produktus sumuštinio viduje

„Cut&seal“ plokštelės išlaiko produktus „Philips“ sumuštinių keptuvėje.

Aukšta temperatūra padės pasiekti skanių rezultatų

Didelė galia greitai įkaitina

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

22/06/2021

Україна

Україна

Чудовий прилад для швидкого готування

Дуже корисний для мене прилад. Декілька хвилин і смачнющий гарячий сендвіч вже готовий. Комбіную будь-яку начинку - сир, томати, м'ясо, зелень. І ось вже підсмажені трикутнички прикрашають стіл. Можна і просто хліб підсушити. Легке очищення. Рекомендую.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2384/70 Бутербродниця

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2384/70 Бутербродниця

22/06/2019

Україна

Україна

дуже любимо гарячі сендвічі з philips

моя родина дуже любить гарячі сендвічі з сиром - бутербродниця дуже легка в використанні та повністю виконує свої функції на кухні, лічені хвилини і всі нагодовані. має достатньо зручну форму та легко чиститься. ідеальна для швидких перекусів та сніданків.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2384/70 Бутербродниця

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2384/70 Бутербродниця

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