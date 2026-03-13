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„Daily“ kolekcija Sumuštinių keptuvė

Nutraukta gamyba

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„Daily“ kolekcijaSumuštinių keptuvė

HD2384/10

„Daily“ kolekcija Sumuštinių keptuvė

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips Sandwich maker

  • PDF fail., 899.1 kB
  • 13 March 2026

Paprasta! Pasirinkite savo mėgstamus ingredientus, sudėkite į „cut & seal“ plokštes ir akimirksniu mėgaukitės skaniais sumuštiniais!

  • PDF fail.
  • 12 August 2026

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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