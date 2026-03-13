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„Daily“ kolekcija Sumuštinių keptuvė
Nutraukta gamyba
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HD2384/10
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User Manual Philips Sandwich maker
Paprasta! Pasirinkite savo mėgstamus ingredientus, sudėkite į „cut & seal“ plokštes ir akimirksniu mėgaukitės skaniais sumuštiniais!
Iš mano „Philips“ sumuštinių keptuvės sklinda dūmai
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