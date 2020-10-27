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  • Patogiausias „trys viename“ prietaisas
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Nutraukta gamyba

Sumuštinių keptuvė

HD2430/80

Patogiausias „trys viename“ prietaisas
Vienas patogus prietaisas, kuriuo galite paruošti skanius sumuštinius, vaflius ar paskrudinti mėgstamus produktus!
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Skanus maistas akimirksniu

Patogiausias „trys viename“ prietaisas

  • 900 W

Reguliuojamas termostatas užtikrina tobulą kiekvieno maisto rezultatą

Reguliuojamas termostatas užtikrina tobulą kiekvieno maisto rezultatą

Reguliuojamas termostatas užtikrina puikų rezultatą.

Esant aukštai temperatūrai kaitinama greitai ir nuolat palaikomas karštis

Dėl didelio prietaiso galingumo, kepimo plokštė greitai kaista, greitai siekia darbinę temperatūrą ir taip sutaupo jūsų brangų laiką. Tai taip pat reiškia, kad grilio paviršius išlieka karštas, kai maistas yra dedamas ant jo, nes didelė galia užtikrina greitą tinkamos temperatūros atstatymą.

„Cut&seal“ plokštės išlaiko produktus sumuštinio viduje

„Cut&seal“ plokštės išlaiko produktus sumuštinio viduje

„Philips“ sumuštinių keptuvės „Cut&seal“ plokštelės išlaiko produktus sumuštinio viduje.

Techninės savybės

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