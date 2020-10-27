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Nutraukta gamyba
HD2430/80
900 W
Reguliuojamas termostatas užtikrina puikų rezultatą.
Dėl didelio prietaiso galingumo, kepimo plokštė greitai kaista, greitai siekia darbinę temperatūrą ir taip sutaupo jūsų brangų laiką. Tai taip pat reiškia, kad grilio paviršius išlieka karštas, kai maistas yra dedamas ant jo, nes didelė galia užtikrina greitą tinkamos temperatūros atstatymą.
„Philips“ sumuštinių keptuvės „Cut&seal“ plokštelės išlaiko produktus sumuštinio viduje.
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