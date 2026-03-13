GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

Sumuštinių keptuvė

Nutraukta gamyba

Palaikymas

Sumuštinių keptuvė

HD2430/80

Sumuštinių keptuvė

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips Sandwich maker

  • PDF fail., 6.7 MB
  • 13 March 2026

Vienas patogus prietaisas, kuriuo galite paruošti skanius sumuštinius, vaflius ar paskrudinti mėgstamus produktus!

  • PDF fail.
  • 12 August 2026

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti