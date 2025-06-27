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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Visas 3000 serijos pusryčių rinkinys
Mėgaukitės savo mėgstama duona
Rafinuotas dizainas bet kuriai virtuvei
Susipažinkite su visu 3000 serijos pusryčių rinkiniu, kurį sudaro derantis virdulys ir kavos virimo aparatas. Sukurta stilingai dienos pradžiai!
Mėgaukitės tobulu skrebučiu – būtent taip, kaip jums patinka. Rinkitės iš 8 nustatymų ir lengvai pritaikykite bet kokiai duonos rūšiai – storai ar plonai, vos apskrudusiai ar sodriai auksinės, traškios spalvos.
Mėgaukitės dar gardesniais pusryčiais su įvairesniais duonos gaminiais, ne vien skrebučiais! Dvi didelės, reguliuojamo pločio angos tinka įvairiems duonos dydžiams ir tipams.Savaime centruojantis mechanizmas tiksliai sulygiuoja kiekvieną riekę angos viduryje, kad apskrustų tolygiai, nepriklausomai nuo storio.
4.9
iš 5
103
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Артур333
27/06/2025
Україна
Чудовий тостер, недорогий але дуже гарний та чудово запікає, супер варіант, подобається кришечка, яка закриває нутрощі))
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2582/90 Тостер
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2582/90 Тостер
Xela-_chudo
05/01/2025
Україна
Купили собі, та вже і співробітниці подарувала так
Що їсти на сніданок??? Ох! 😤 А тепер тост з крем-сиром і авокадо, тост з медом, підігріти круасан, тост з рибкою, ковбасою або сиром, то 1-2-3 і готово. Мало того діти навіть це роблять самі!!! Ну як не подякувати!!!
Argumentai už
У Вам 3 Так і Ви проходите далі!
Argumentai prieš
Нема таких
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2581/00 Тостер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2581/00 Тостер
viktor23
31/07/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Чудовий подарунок для жінки!
Швидке приготування.Сподобалось добре прожарювання скибочок хліба.
Argumentai už
За
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2582/90 Тостер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2582/90 Тостер