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3000 serija „Philips“ skrudintuvas
Palaikymas
HD2511/70
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Naudotojo vadovas
Visi (2)
Ar galiu pašildyti bandeles arba kruasanus „Philips“ skrudintuvu?
Kokius paskrudinimo nustatymus naudoti savo „Philips“ skrudintuve?
Mano „Philips“ skrudintuvas neįsijungia
Negaliu išimti duonos iš „Philips“ skrudintuvo
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