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Visos serijos

  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
  • Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.

3000 serija„Philips“ skrudintuvas

HD2511/90

Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.

Auksinė, traški skrebučio plutelė ir šiltos bandelės – būtent taip, kaip mėgstate, dėl 8 skrudinimo nustatymų ir patogaus bandelių pašildymo stovo. Paprastai skanu su „Philips“ 3000 serija. Išgrynintas dizainas suteikia subtilų modernų akcentą bet kuriems namams.

Peržiūrėti visas naudas

Paskrudinkite bandeles ir kitus kepinius, taip kaip jums patinka.

Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.

  • Atraskite visą 3000 serijos pusryčių rinkinį

  • Mėgaukis įvairių rūšių duona – taip, kaip tau patinka.

  • Rafinuotas dizainas bet kuriai virtuvei

Galima įsigyti visą pusryčių rinkinį su virduliu ir kavos virimo aparatu

Galima įsigyti visą pusryčių rinkinį su virduliu ir kavos virimo aparatu

Susipažinkite su visu 3000 serijos pusryčių rinkiniu, kurį sudaro derantis virdulys ir kavos virimo aparatas. Sukurta stilingai dienos pradžiai!

8 skrudinimo nustatymai padės visuomet mėgautis gardžiais rezultatais

8 skrudinimo nustatymai padės visuomet mėgautis gardžiais rezultatais

Mėgaukitės tobulu skrebučiu – būtent taip, kaip jums patinka. Rinkitės iš 8 nustatymų ir lengvai pritaikykite bet kokiai duonos rūšiai – storai ar plonai, vos apskrudusiai ar sodriai auksinės, traškios spalvos.

Tolygi duonos apskrudimo kokybė su dviem didelėmis, savaime centruojančiomis angomis.

Tolygi duonos apskrudimo kokybė su dviem didelėmis, savaime centruojančiomis angomis.

Mėgaukitės dar gardesniais pusryčiais su įvairesniais duonos gaminiais, ne vien skrebučiais! Dvi didelės, reguliuojamo pločio angos tinka įvairiems duonos dydžiams ir tipams.Savaime centruojantis mechanizmas tiksliai sulygiuoja kiekvieną riekę angos viduryje, kad apskrustų tolygiai, nepriklausomai nuo storio.

Techninės savybės

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
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