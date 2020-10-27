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HD2511/90
Kasdien stilingai mėgaukitės skrebučiais.
Auksinė, traški skrebučio plutelė ir šiltos bandelės – būtent taip, kaip mėgstate, dėl 8 skrudinimo nustatymų ir patogaus bandelių pašildymo stovo. Paprastai skanu su „Philips“ 3000 serija. Išgrynintas dizainas suteikia subtilų modernų akcentą bet kuriems namams.
Atraskite visą 3000 serijos pusryčių rinkinį
Mėgaukis įvairių rūšių duona – taip, kaip tau patinka.
Rafinuotas dizainas bet kuriai virtuvei
Susipažinkite su visu 3000 serijos pusryčių rinkiniu, kurį sudaro derantis virdulys ir kavos virimo aparatas. Sukurta stilingai dienos pradžiai!
Mėgaukitės tobulu skrebučiu – būtent taip, kaip jums patinka. Rinkitės iš 8 nustatymų ir lengvai pritaikykite bet kokiai duonos rūšiai – storai ar plonai, vos apskrudusiai ar sodriai auksinės, traškios spalvos.
Mėgaukitės dar gardesniais pusryčiais su įvairesniais duonos gaminiais, ne vien skrebučiais! Dvi didelės, reguliuojamo pločio angos tinka įvairiems duonos dydžiams ir tipams.Savaime centruojantis mechanizmas tiksliai sulygiuoja kiekvieną riekę angos viduryje, kad apskrustų tolygiai, nepriklausomai nuo storio.
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