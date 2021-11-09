GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
  • Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną

Nutraukta gamyba

„Daily“ kolekcijaSkrudintuvas

HD2515/00

4.9
| (12) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną
Šis kompaktiškas skrudintuvas turi 8 nustatymus ir 2 dideles, kintamo dydžio angas, tad galite vienodai paskrudinti net ir skirtingos rūšies duoną. Trupinių padėklas išimamas, tad lengvai išvalysite skrudintuvą.
Peržiūrėti visas naudas

8 nustatymai ir išimamas trupinių padėklas

Traškūs gražiai apskrudę skrebučiai kiekvieną dieną

  • 8 nustatymai

  • Kompaktiškas dizainas

8 skrudinimo nustatymai individualiems pomėgiams

8 skrudinimo nustatymai individualiems pomėgiams

Su 8 nustatymais galite skrudinti skirtingas duonos rūšis ir nerizikuoti, kad ji sudegs. Sureguliuokite skrudinimo nustatymą taip, kaip mėgstate, ir skrebutis bus toks, kokio norite.

2 didelės, kintamo dydžio angos skirtingam duonos dydžiui

2 didelės, kintamo dydžio angos skirtingam duonos dydžiui

2 didelės, kintamo dydžio angos skirtingam duonos dydžiui. Išcentravimo funkcija užtikrina, kad duona bus viduryje ir vienodai apskrus iš abiejų pusių.

Pašildykite ir atšildykite vienu metu

Pašildykite ir atšildykite vienu metu

Pašildymo funkcija per kelias sekundes pašildo skrebutį, o atšildymo funkcija padeda paskrudinti šaldytą duoną vienu veiksmu.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

12

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Подарок на 8 марта удался!)

Подарил Женя на 8 марта! Мелочь - но очень довольна! Завтраки стали ещё вкуснее!

Argumentai už

Цена, качество

Argumentai prieš

Нет

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2515/00 Тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2515/00 Тостер

29/10/2021

Україна

Україна

Тостер HD4580/A

Не можу оцінити цей прибор, але хочу сказати ДЯКУЮ компанії за тостер HD4580/A , який був куплений більше 20 років тому. Використовується майже кожен день і від цього зовсім не втратив своєї функціональності

Argumentai už

Надійність

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2515/00 Тостер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2515/00 Тостер

28/10/2021

Україна

Україна

Простий у використанні. Готує чудові тости.

Використовую тостер такий тостер вже тривалий час. Надійний та зручний у використанні.

Argumentai už

Надійний

Argumentai prieš

Не виявив

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2515/00 Тостер

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2515/00 Тостер

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.