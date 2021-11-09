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Nutraukta gamyba
8 nustatymai
Kompaktiškas dizainas
Su 8 nustatymais galite skrudinti skirtingas duonos rūšis ir nerizikuoti, kad ji sudegs. Sureguliuokite skrudinimo nustatymą taip, kaip mėgstate, ir skrebutis bus toks, kokio norite.
2 didelės, kintamo dydžio angos skirtingam duonos dydžiui. Išcentravimo funkcija užtikrina, kad duona bus viduryje ir vienodai apskrus iš abiejų pusių.
Pašildymo funkcija per kelias sekundes pašildo skrebutį, o atšildymo funkcija padeda paskrudinti šaldytą duoną vienu veiksmu.
4.9
iš 5
12
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
09/11/2021
Україна
Подарок на 8 марта удался!)
Подарил Женя на 8 марта! Мелочь - но очень довольна! Завтраки стали ещё вкуснее!
Argumentai už
Цена, качество
Argumentai prieš
Нет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2515/00 Тостер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2515/00 Тостер
TT1962
29/10/2021
Україна
Тостер HD4580/A
Не можу оцінити цей прибор, але хочу сказати ДЯКУЮ компанії за тостер HD4580/A , який був куплений більше 20 років тому. Використовується майже кожен день і від цього зовсім не втратив своєї функціональності
Argumentai už
Надійність
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2515/00 Тостер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2515/00 Тостер
Ravel11111111
28/10/2021
Україна
Простий у використанні. Готує чудові тости.
Використовую тостер такий тостер вже тривалий час. Надійний та зручний у використанні.
Argumentai už
Надійний
Argumentai prieš
Не виявив
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2515/00 Тостер
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2515/00 Тостер