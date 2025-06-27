30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
8 nustatymai
Integruotas bandelių pašildymo stovas
Kompaktiškas dizainas
Grotelės sumuštiniams
Su 8 nustatymais galite skrudinti skirtingas duonos rūšis ir nerizikuoti, kad ji sudegs. Sureguliuokite skrudinimo nustatymą taip, kaip mėgstate, ir skrebutis bus toks, kokio norite.
2 didelės, kintamo dydžio angos skirtingam duonos dydžiui. Išcentravimo funkcija užtikrina, kad duona bus viduryje ir vienodai apskrus iš abiejų pusių.
Ant integruoto bandelių stovo lengvai pašildysite mėgstamas bandeles, pyragaičius ir suktinukus.
4.9
iš 5
103
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Артур333
27/06/2025
Україна
Чудовий тостер, недорогий але дуже гарний та чудово запікає, супер варіант, подобається кришечка, яка закриває нутрощі))
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2582/90 Тостер
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2582/90 Тостер
Xela-_chudo
05/01/2025
Україна
Купили собі, та вже і співробітниці подарувала так
Що їсти на сніданок??? Ох! 😤 А тепер тост з крем-сиром і авокадо, тост з медом, підігріти круасан, тост з рибкою, ковбасою або сиром, то 1-2-3 і готово. Мало того діти навіть це роблять самі!!! Ну як не подякувати!!!
Argumentai už
У Вам 3 Так і Ви проходите далі!
Argumentai prieš
Нема таких
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2581/00 Тостер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2581/00 Тостер
viktor23
31/07/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Чудовий подарунок для жінки!
Швидке приготування.Сподобалось добре прожарювання скибочок хліба.
Argumentai už
За
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2582/90 Тостер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD2582/90 Тостер