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  • Nuostabiai traškus skrebutis – atpjautas arba jau supjaustytas
  • Nuostabiai traškus skrebutis – atpjautas arba jau supjaustytas
  • Nuostabiai traškus skrebutis – atpjautas arba jau supjaustytas
  • Nuostabiai traškus skrebutis – atpjautas arba jau supjaustytas
  • Nuostabiai traškus skrebutis – atpjautas arba jau supjaustytas
  • Nuostabiai traškus skrebutis – atpjautas arba jau supjaustytas
  • Nuostabiai traškus skrebutis – atpjautas arba jau supjaustytas
  • Nuostabiai traškus skrebutis – atpjautas arba jau supjaustytas
  • Nuostabiai traškus skrebutis – atpjautas arba jau supjaustytas
  • Nuostabiai traškus skrebutis – atpjautas arba jau supjaustytas

„Viva Collection“Skrudintuvas

HD2650/90

4.8
| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Nuostabiai traškus skrebutis – atpjautas arba jau supjaustytas
Visiškai metalinis skrudintuvas su savaime išcentruojančia, ypač plačia anga, kad riekė vienodai paskrustų nepaisant jos storio. Naudodami įvairias skrudinimo parinktis ir integruotą bandelių stovą, galite mėgautis tobulai traškiais skrebučiais, šiltais kepiniais, suktinukais ir bandelėmis.
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Plati anga storai, plonai, šviežios ar šaldytos duonos riekei

Nuostabiai traškus skrebutis – atpjautas arba jau supjaustytas

  • Visiškai metalinis

  • Bandelių šildymo grotelės sumuštiniams ir kruasanams pašildyti

  • Labai plačios angos su 8 paskrudimo lygiais

Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada sustabdyti skrudinimą

Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada sustabdyti skrudinimą

Lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo

Lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo

Lengva išvalyti dėl išimamo trupinių padėklo.

Integruotos šildymo grotelės, skirtos bandelėms ir raguoliams šildyti

Integruotos šildymo grotelės, skirtos bandelėms ir raguoliams šildyti

Integruotos šildymo grotelės, skirtos bandelėms ir raguoliams šildyti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

15/02/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Чудовий прилад, рекомендую!

Дуже сподобався прилад, повністю задовольняє, дуже зручний

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

05/11/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Тостер

Працює на відмінно , це вже другий в сім’ї. Рекомендую.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

07/11/2021

Україна

Україна

Стильный, имеет встроенную функцию подогрева

Больше всего, кроме стильного дизайна, понравилось по фуункционалу и колличество режимов, правда использую в практике далеко не все и встроенная фенкция подогрева- так выглядит более эститично. В целом довольна покупкой и сревисом

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

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