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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Visiškai metalinis
Bandelių šildymo grotelės sumuštiniams ir kruasanams pašildyti
Labai plačios angos su 8 paskrudimo lygiais
Lengva išvalyti dėl išimamo trupinių padėklo.
Integruotos šildymo grotelės, skirtos bandelėms ir raguoliams šildyti.
4.8
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Anndr
15/02/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Чудовий прилад, рекомендую!
Дуже сподобався прилад, повністю задовольняє, дуже зручний
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Едуард
05/11/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Тостер
Працює на відмінно , це вже другий в сім’ї. Рекомендую.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
07/11/2021
Україна
Стильный, имеет встроенную функцию подогрева
Больше всего, кроме стильного дизайна, понравилось по фуункционалу и колличество режимов, правда использую в практике далеко не все и встроенная фенкция подогрева- так выглядит более эститично. В целом довольна покупкой и сревисом
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал