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„Viva Collection“ Skrudintuvas
Palaikymas
HD2650/90
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UK Declaration of Conformity - English (US)
Eco passport Philips Viva Collection Toaster - English (US)
Visi (2)
Ar galiu pašildyti bandeles arba kruasanus „Philips“ skrudintuvu?
Kokius paskrudinimo nustatymus naudoti savo „Philips“ skrudintuve?
Iš mano „Philips“ skrudintuvo sklinda dūmai
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