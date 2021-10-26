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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Visiškai metalinis
Lengva išvalyti dėl išimamo trupinių padėklo.
Integruotos šildymo grotelės, skirtos bandelėms ir raguoliams šildyti.
5.0
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Romeo89
26/10/2021
Україна
СУПЕР
Відмінний тостер, особливо, якщо враховувати ціну та якість. Тепер мої сніданки стали не тільки смачними, але й хрусткими) З плюсів - 8 режимів підігріву, загалом 950 w потужності - це навіть більше, ніж потрібно. Так, грінки з чорного хлібу підсмажує оптимально. Підкупає також функція підігріву рогаликів/круасанів. Тепліші - вони смакують куди краще. Також хотів би відзначити те, що зовнішня кришка зроблена з металу і не нагрівається. Єдиний мінус - це відсутність пилезахисної кришки. Але вона в даному випадку це принципова. Свою головну функцію - а це якісне підсмажування - тостер виконує відмінно.
Argumentai už
Якісний підігрів, металевий корпус
Argumentai prieš
Відспилезахисної кришкитність
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/80 Тостер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/80 Тостер
07/10/2021
Україна
Отличный тостер! Стильный и удобный в использовани
Заказала тостер через интернет. Очень компетентный и приятный консультант Татьяна. Заказ пришел через два дня. Осталась довольна и магазином и покупкой!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/80 Тостер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/80 Тостер
Агрипина
22/06/2021
Україна
Мой элегантный помощник на кухне
Купили этот тостер по просьбе дочери. Как-то не видела в нем необходимости ранее. Но теперь он постоянно в использовании. Вкусный завтрак за 5 минут. Быстро и без хлопот. Разная степень румяности корочки. Легкость в управлении. Кнопка СТОП. Функция разогрева. Выбрала эту модель из-за элегантных форм. Благородного темного металла. На темном металле не остается отпечатков как на простой нержавейке. Очень легко за тостером ухаживать. Хотелось бы в комплекте иметь тонкую металлическую крышку, но увы.
Argumentai už
легкость управления, элегантный вид, металлический корпус, качественная прожарка разных степеней румяности
Argumentai prieš
нет крышки.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/80 Тостер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD2650/80 Тостер