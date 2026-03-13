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„Viva Collection“ Skrudintuvas
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HD2651/80
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UK Declaration of Conformity - English (US)
Eco passport Philips Viva Collection Toaster - English (US)
Visi (2)
Ar galiu pašildyti bandeles arba kruasanus „Philips“ skrudintuvu?
Kokius paskrudinimo nustatymus naudoti savo „Philips“ skrudintuve?
Mano „Philips“ skrudintuve įstrigo duona
Mano „Philips“ skrudintuvas neįsijungia
Mano „Philips“ skrudintuvo svirtis nesilaiko nuleista žemyn
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