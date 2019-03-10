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Nutraukta gamyba
HD2683/50
2 angų
3 funkcijų
Sidabriškai pilkas
Dėl didelių angų telpa įvairių rūšių duona.
3.5
iš 5
2
Atsiliepimai
lutrans
10/03/2019
Česká republika
Výborný společník hlavně ráno při snídani :-)
S topinkovačem Philips HD2683 jsme velmi spokojeni, po celou dobu co ho máme nám perfektně slouží a topinky z něho jsou vždy tak akorát opečeny :-)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2683/50 Topinkovač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2683/50 Topinkovač
LuigiCash
18/02/2025
Slovensko
Kde urobili sudruhovia z NDR chybu?
No tak po prve za ten 1 ci 2 a 1/2m privodny kabel by som sa spytal niekoho co je to za for??? Vseobecne vsetky hriankovace maju takuto dlzku, co je dost velka blbost. Proste tu malu vec s velkym prikonom musite mat vedla zastrcky. Je to bezpečne? podla mna nie. Druha vec, priamo tento slape ako hodiny a neprepaluje. Ale kto vyrobil tie mriezky kde sa chlirb zasuva? Date chlieb upecie sa vyberiete ho a chlieb vam okamzite vypadne. Kam? No predsa na zem...hriankovace s kratkym privodnym kablom a s mriezkou z ktorej po vybrati z chlieb vypadne by som zrusil. Asi takto 4/10
Argumentai prieš
Kratky privodny kabel, nedomysleny system mriezky- chlieb z neho nechceme vypadava jam chce
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2683/50 Hriankovač
Date of Use 2024-01-18
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2683/50 Hriankovač
Date of Use 2024-01-18