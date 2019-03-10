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  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
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  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
  • Puikūs kepiniai, lengva valyti
  • Puikūs kepiniai, lengva valyti

Nutraukta gamyba

Skrudintuvas

HD2683/50

3.5
| (2) Atsiliepimai
Puikūs kepiniai, lengva valyti
Elegantiškas metalinis skrudintuvas skirtas skrudinti pagal kiekvieno skonį. Jame integruotos šildymo grotelės, kad būtų lengviau pašildyti bandeles ir raguolius, jis turi septynis skrudinimo nustatymus, atšildymo ir pašildymo funkcijas. Jį lengva valyti dėl išimamo trupinių padėklo.
Peržiūrėti visas naudas

Gilus išimamas trupinių padėklas

Puikūs kepiniai, lengva valyti

  • 2 angų

  • 3 funkcijų

  • Sidabriškai pilkas

Skrudintuvo išorė lieka vėsi ir saugi paliesti

Skrudintuvo išorė lieka vėsi ir saugi paliesti

Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada sustabdyti skrudinimą

Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada sustabdyti skrudinimą

Didelės angos, į kurias telpa įvairių rūšių duona

Didelės angos, į kurias telpa įvairių rūšių duona

Dėl didelių angų telpa įvairių rūšių duona.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.5

iš 5

2

Atsiliepimai

4
3
1

10/03/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný společník hlavně ráno při snídani :-)

S topinkovačem Philips HD2683 jsme velmi spokojeni, po celou dobu co ho máme nám perfektně slouží a topinky z něho jsou vždy tak akorát opečeny :-)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2683/50 Topinkovač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2683/50 Topinkovač

18/02/2025

Slovensko

Slovensko

Kde urobili sudruhovia z NDR chybu?

No tak po prve za ten 1 ci 2 a 1/2m privodny kabel by som sa spytal niekoho co je to za for??? Vseobecne vsetky hriankovace maju takuto dlzku, co je dost velka blbost. Proste tu malu vec s velkym prikonom musite mat vedla zastrcky. Je to bezpečne? podla mna nie. Druha vec, priamo tento slape ako hodiny a neprepaluje. Ale kto vyrobil tie mriezky kde sa chlirb zasuva? Date chlieb upecie sa vyberiete ho a chlieb vam okamzite vypadne. Kam? No predsa na zem...hriankovace s kratkym privodnym kablom a s mriezkou z ktorej po vybrati z chlieb vypadne by som zrusil. Asi takto 4/10

Argumentai prieš

Kratky privodny kabel, nedomysleny system mriezky- chlieb z neho nechceme vypadava jam chce

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2683/50 Hriankovač

Date of Use 2024-01-18

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD2683/50 Hriankovač

Date of Use 2024-01-18

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