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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2 angų
3 funkcijų elektrinis
Balta
Itin ilga anga
Dar platesnės ir dar gilesnės angos, pritaikytos duonos gaminiams.
Tolygiai skrudina storas ir siauras riekeles.
Integruotos šildymo grotelės, skirtos bandelėms ir raguoliams šildyti.
4.9
iš 5
9
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Radziecki
19/09/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Ten product ma wiele doskonałych funkcji.
Polecam gorąco. Super produkt. Nie zawiedziesz sie
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Michał29
07/11/2013
Polska
Inny niż pozostałe tostery-wart swojej ceny
Design i wielkość to jego zaleta.Dużo funkcji i możliwości
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster
robertmajor
03/10/2012
Polska
super wyglad, świetny
Doskonały, to moj trzeci toster, najlepszy. Ładny, funkcjonalny.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster