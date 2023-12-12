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  • Atraskite nuostabiausius skonius
  • Atraskite nuostabiausius skonius
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Nutraukta gamyba

Stalinis grilis

HD4417/20

4.6
| (23) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį
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Galingas, bet kompaktiškas „Philips“ stalinis grilis HD4417/20 su aukštą temperatūrą palaikančia kepimo plokšte, kuri padeda išlaikyti maistą sultingą. Jis greitai įkaista, jame yra itin stora plokštė, kuri išlieka karšta, kad ir kas nutiktų, o termostatas užtikrina, jog paruošite puikių patiekalų.
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Pastovi aukšta temperatūra išlaikys skonį

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  • 2000 W

  • Rumbuota plokštė (labai stora)

  • Aukštą temp. palaikanti kepimo plokštė

Aukštą temperatūrą palaikanti kepimo plokštė išlaiko visų tipų skonį

Aukštą temperatūrą palaikanti kepimo plokštė išlaiko visų tipų skonį

Esant aukštai elektrinės „Philips“ kepsninės plokštės temperatūrai išlaikomos maisto sultys ir skonis. Taip yra tada, kai maistas, dedamas ant kepsninės paviršiaus, pradeda kepintis ir gruzdintis – susidaro skani plutelė, kuri sulaiko maisto viduje visas maistingąsias savybes ir skonį.

Papildoma stora grilio plokštė išlieka karšta, net gaminant šaldytą maistą

Papildoma stora grilio plokštė išlieka karšta, net gaminant šaldytą maistą

Papildoma stora grilio plokštė išlieka karštesnė, nei standartinė grilio plokštė, net tada, kai dedate ant jos šaldytą maistą. Esant vienodai temperatūrai maistas kepamas greičiau ir tolygiau. Plokštė taip pat išlieka karšta tuo metu, kai dedate maistą ant grilio, bei išlaikomos visos maisto sultys ir skonis.

Reguliuojamas termostatas užtikrina tobulą kiekvieno maisto rezultatą

Reguliuojamas termostatas užtikrina tobulą kiekvieno maisto rezultatą

Reguliuojamas termostatas užtikrina puikų rezultatą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

23

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

2

12/12/2023

Україна

Україна

Крута річ!

кожному раджу придбати собі гриль! Обов'язково купувати разом з пивом

Argumentai už

так

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4419/20 Настільний гриль

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4419/20 Настільний гриль

26/09/2019

Україна

Україна

Цей продукт вироблений дуже якісно, легко на ньому готувати

Настільний гриль HD4417/20 рекомендую купувати, якісний гриль у співвідношенні ціни та функціоналу прилода. Рукомендую даний гриль!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4417/20 Table grill

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4417/20 Table grill

29/06/2019

Україна

Україна

Отличный и удобный гриль

Удачный выбор недорого и практичного гриля. Быстро и вкусно готовим как овощи, так и стейки. Сохраняет сочность продуктов и вкус. Не для ленивых, так как переворачивать все же придется) В целом очень довольны покупкой!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4419/20 Настільний гриль

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4419/20 Настільний гриль

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.