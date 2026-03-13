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Stalinis grilis

HD4417/20

Stalinis grilis

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips Table grill HD4417/20

  • PDF fail., 1.2 MB
  • 13 March 2026

Galingas, bet kompaktiškas „Philips“ stalinis grilis HD4417/20 su aukštą temperatūrą palaikančia kepimo plokšte, kuri padeda išlaikyti maistą sultingą. Jis greitai įkaista, jame yra itin stora plokštė, kuri išlieka karšta, kad ir kas nutiktų, o termostatas užtikrina, jog paruošite puikių patiekalų.

  • PDF fail.
  • 28 June 2026

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