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HD4417/20
Nutraukta gamyba
User Manual Philips Table grill HD4417/20
Galingas, bet kompaktiškas „Philips“ stalinis grilis HD4417/20 su aukštą temperatūrą palaikančia kepimo plokšte, kuri padeda išlaikyti maistą sultingą. Jis greitai įkaista, jame yra itin stora plokštė, kuri išlieka karšta, kad ir kas nutiktų, o termostatas užtikrina, jog paruošite puikių patiekalų.