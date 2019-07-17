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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2000 W
Rumbuota plokštė
3 grilio padėtys, aukšta temp.
Norėdami gaminti skirtingus patiekalus, grilį galite naudoti su pritvirtintu dangčiu, visiškai atidarytu arba su grotelėmis. 1. Gaminant su uždarytu dangčiu, išlaikomas maisto skonis ir puikiai tinka mėsai, žuviai, daržovėms ar sumuštiniams gaminti. 2. Gaminant su visiškai atidarytu dangčiu, kaip virš ugnies, puikiai tinka gaminti ant lentelės, smagu gaminti ar šildyti maistą. 3. Gaminimas ant grotelių tinka sūrio lydymui skrebučiams ar daržovėms, kaip pomidoras ar cukinija.
Stalinės kepsninės padėtis, skirta kepimui ant dvigubo kepimo paviršiaus.
Naudodami kontaktinę kepsninę galėsite greitai paruošti sveiką užkandį.
4.3
iš 5
41
Atsiliepimai
82%
Rekomenduoja šį gaminį
Skorpionas
17/07/2019
Lietuva
Greitai įkaitantis grilis
Philips grilinę naudoju daugiau nei 3 metus. Ji yra nepakeičiama ir privaloma namuose. Joje skrudinu duoną, grilinu daržovęs, į foliją susuktą žuvį, mėsos gabalus. Kepu burgerius, sveikuoliškus lavašo suktinukus. Vienu momentu namuose neveikė orkaitė, tai su grilinę sugebėjau pasišildyti labai skaniai picą, padas buvo lengvai traškus, o viršuje sūris skaniai išsilydęs. Kadangi galima keisti plokštelių aukštį, bei temperatūrą. Rekomenduoju visiems!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4467/90 Sveiko maisto grilis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4467/90 Sveiko maisto grilis
Juhan65
17/08/2017
Eesti
Patvirtintas pirkėjas
Köögigrillina on ta nugav kasutada
Soojeneb kiiresti. On hea puhastada, kuna saab grillimisplaadid välja võtta. Neid plaate võiks eraldi müüa ka, sest toit jääb ikkagi kinni plaatide külge ja kraapides on oht kattetefloni vigastamiseks. Samuti võiks nendele grillidele valmistada kuuma võileiva ja vahvliküpsetamise plaate.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4467/90 Tervisegrill
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4467/90 Tervisegrill
biurobmg
04/06/2014
Polska
Produkt spełnil moje oczekiwania.
Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Produkt jak najbardziej trafiony.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4467/90 Grill
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4467/90 Grill