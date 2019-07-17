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Nutraukta gamyba

Sveiko maisto grilis

HD4467/90

4.3
| (41) Atsiliepimai | 82% Rekomenduoja šį gaminį
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Šis „Philips“ sveiko maisto grilis yra su aukštą temperatūrą palaikančiomis plokštėmis, dėl kurių maistas išlaikomas sultingas. Plokštės įkaista greitai ir išlaiko nuolatinį karštį, kad galėtumėte pasiekti norimų rezultatų, taip pat jos gali būti naudojamos nuožulnioje arba horizontalioje padėtyje, jei norite paįvairinti ruošimo būdą.
Peržiūrėti visas naudas

Išlaikykite skonį naudodami aukštą temp. palaikančias plokštes

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  • 2000 W

  • Rumbuota plokštė

  • 3 grilio padėtys, aukšta temp.

Kelios kepimo padėtys: stalinio, orkaitės ir kontaktinio grilio

Kelios kepimo padėtys: stalinio, orkaitės ir kontaktinio grilio

Norėdami gaminti skirtingus patiekalus, grilį galite naudoti su pritvirtintu dangčiu, visiškai atidarytu arba su grotelėmis. 1. Gaminant su uždarytu dangčiu, išlaikomas maisto skonis ir puikiai tinka mėsai, žuviai, daržovėms ar sumuštiniams gaminti. 2. Gaminant su visiškai atidarytu dangčiu, kaip virš ugnies, puikiai tinka gaminti ant lentelės, smagu gaminti ar šildyti maistą. 3. Gaminimas ant grotelių tinka sūrio lydymui skrebučiams ar daržovėms, kaip pomidoras ar cukinija.

Stalinės kepsninės padėtis

Stalinės kepsninės padėtis, skirta kepimui ant dvigubo kepimo paviršiaus.

Kontaktinės kepsninės padėtis

Naudodami kontaktinę kepsninę galėsite greitai paruošti sveiką užkandį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

41

Atsiliepimai

82%

Rekomenduoja šį gaminį

17/07/2019

Lietuva

Lietuva

Greitai įkaitantis grilis

Philips grilinę naudoju daugiau nei 3 metus. Ji yra nepakeičiama ir privaloma namuose. Joje skrudinu duoną, grilinu daržovęs, į foliją susuktą žuvį, mėsos gabalus. Kepu burgerius, sveikuoliškus lavašo suktinukus. Vienu momentu namuose neveikė orkaitė, tai su grilinę sugebėjau pasišildyti labai skaniai picą, padas buvo lengvai traškus, o viršuje sūris skaniai išsilydęs. Kadangi galima keisti plokštelių aukštį, bei temperatūrą. Rekomenduoju visiems!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4467/90 Sveiko maisto grilis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4467/90 Sveiko maisto grilis

17/08/2017

Eesti

Eesti

Patvirtintas pirkėjas

Köögigrillina on ta nugav kasutada

Soojeneb kiiresti. On hea puhastada, kuna saab grillimisplaadid välja võtta. Neid plaate võiks eraldi müüa ka, sest toit jääb ikkagi kinni plaatide külge ja kraapides on oht kattetefloni vigastamiseks. Samuti võiks nendele grillidele valmistada kuuma võileiva ja vahvliküpsetamise plaate.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4467/90 Tervisegrill

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4467/90 Tervisegrill

04/06/2014

Polska

Polska

Produkt spełnil moje oczekiwania.

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Produkt jak najbardziej trafiony.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4467/90 Grill

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4467/90 Grill

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