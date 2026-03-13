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Sveiko maisto grilis

HD4467/90

Sveiko maisto grilis

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips Health grill

  • PDF fail., 1.1 MB
  • 13 March 2026

Šis „Philips“ sveiko maisto grilis yra su aukštą temperatūrą palaikančiomis plokštėmis, dėl kurių maistas išlaikomas sultingas. Plokštės įkaista greitai ir išlaiko nuolatinį karštį, kad galėtumėte pasiekti norimų rezultatų, taip pat jos gali būti naudojamos nuožulnioje arba horizontalioje padėtyje, jei norite paįvairinti ruošimo būdą.

  • PDF fail.
  • 13 August 2026

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