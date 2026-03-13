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Nutraukta gamyba
Palaikymas
HD4467/90
Nutraukta gamyba
User Manual Philips Health grill
Šis „Philips“ sveiko maisto grilis yra su aukštą temperatūrą palaikančiomis plokštėmis, dėl kurių maistas išlaikomas sultingas. Plokštės įkaista greitai ir išlaiko nuolatinį karštį, kad galėtumėte pasiekti norimų rezultatų, taip pat jos gali būti naudojamos nuožulnioje arba horizontalioje padėtyje, jei norite paįvairinti ruošimo būdą.