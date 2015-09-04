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  • Greitas ir paprastas paruošimas
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Nutraukta gamyba

„Daily“ kolekcijaVirdulys

HD4646/20

4.8
| (255) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Greitas ir paprastas paruošimas
Plokščias kaitinimo elementas greitai užvirina vandenį ir yra lengvai valomas. Dėl valomo kalkių nuosėdų šalinimo filtro vanduo ir gėrimai švaresni.
Peržiūrėti visas naudas

Galingas virdulys, lengvai valomas kaitinimo elementas

Greitas ir paprastas paruošimas

  • 1,5 l, 2400 W

  • Vandens lygio indikatorius

  • Juodas/sidabrinis

  • Atlenkiamas dangtelis

Lengva matyti vandens lygio indikatorius abiejose pusėse

Lengva matyti vandens lygio indikatorius abiejose pusėse

Lengva matyti vandens lygio indikatorius abiejose šio elektrinio „Philips“ virdulio pusėse kairiarankiams ir dešiniarankiams.

Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti

Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti

Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti bei išvengti kontakto su garais. Be to, virdulį galima pripildyti per snapelį.

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl virdulį patogu laikyti virtuvėje.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

255

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

04/09/2015

Lietuva

Lietuva

Paprastas naudojimas

Philips“ Daily Collection Virdulys HD4646/00 1,5 l, 2 400 W. Naudojant plokščiąjį kaitinimo elementą vanduo greitai užverda ir jį lengva išvalyti. Kadangi yra valomas kalkių nuosėdų šalinimo filtras, vanduo ir gėrimai švaresni.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD4646/00 Virdulys

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD4646/00 Virdulys

19/11/2019

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Biały i doskonały

Witam Jest to mój drugi czajnik tej firmy .Pierwszy przestał działać po około 7 latach ,ale nawet nie próbowałam go naprawiać bo sama liczba lat ,które mi służył mówi sama za siebie mam, kolejny też biały .Materiał z którego jest wykonany jest bardzo trwały nie osadzają się na nim brud ani kurz czajnik pracuje bardzo cicho ,szybko i sprawnie ,bardzo szybko podgrzewa wodę ma na stałe zamontowany w środku plastikowy filtr,który zatrzymuję osad z naszej nie za bardzo miękkiej wody, filtr można wyjąć i umyć pod wodą. Cały czajnik od środka raz na jakiś czas myję wodą z octem,rewelacja.Grzałka przykryta jest estetyczną płytka ze stali szlachetnej. Na bokach czajnika są dwa przeszklenia przez które widać ile mamy w środku wody,obok nich jest też podziałka z mililitrami ,które wlewamy do środka .Czajnik ma 1,5 l. pojemności przy większej liczbie osób w domu nie trzeba kilka razy wstawiać wody radzi sobie za pierwszym razem i bardzo szybko ponieważ grzałka 2400W doskonale sobie radzi. Dla mnie nie ma żadnych wad,polecam go z cała stanowczością produkt idealny jak większość produków tej firmy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD4646/00 Czajnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD4646/00 Czajnik

22/10/2019

Polska

Polska

Super produkt!

Według mnie najlepszy czajnik na rynku, sprawdza się skutecznie od 4 lat użytkowania. Zero problemów, cichy, szybki i wydajny. :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Czajnik Daily Collection HD4646/20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Czajnik Daily Collection HD4646/20

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