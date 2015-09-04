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Nutraukta gamyba
1,5 l, 2400 W
Vandens lygio indikatorius
Juodas/sidabrinis
Atlenkiamas dangtelis
Lengva matyti vandens lygio indikatorius abiejose šio elektrinio „Philips“ virdulio pusėse kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti bei išvengti kontakto su garais. Be to, virdulį galima pripildyti per snapelį.
Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl virdulį patogu laikyti virtuvėje.
4.8
iš 5
255
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
jur00
04/09/2015
Lietuva
Paprastas naudojimas
Philips“ Daily Collection Virdulys HD4646/00 1,5 l, 2 400 W. Naudojant plokščiąjį kaitinimo elementą vanduo greitai užverda ir jį lengva išvalyti. Kadangi yra valomas kalkių nuosėdų šalinimo filtras, vanduo ir gėrimai švaresni.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD4646/00 Virdulys
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD4646/00 Virdulys
Aga I
19/11/2019
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Biały i doskonały
Witam Jest to mój drugi czajnik tej firmy .Pierwszy przestał działać po około 7 latach ,ale nawet nie próbowałam go naprawiać bo sama liczba lat ,które mi służył mówi sama za siebie mam, kolejny też biały .Materiał z którego jest wykonany jest bardzo trwały nie osadzają się na nim brud ani kurz czajnik pracuje bardzo cicho ,szybko i sprawnie ,bardzo szybko podgrzewa wodę ma na stałe zamontowany w środku plastikowy filtr,który zatrzymuję osad z naszej nie za bardzo miękkiej wody, filtr można wyjąć i umyć pod wodą. Cały czajnik od środka raz na jakiś czas myję wodą z octem,rewelacja.Grzałka przykryta jest estetyczną płytka ze stali szlachetnej. Na bokach czajnika są dwa przeszklenia przez które widać ile mamy w środku wody,obok nich jest też podziałka z mililitrami ,które wlewamy do środka .Czajnik ma 1,5 l. pojemności przy większej liczbie osób w domu nie trzeba kilka razy wstawiać wody radzi sobie za pierwszym razem i bardzo szybko ponieważ grzałka 2400W doskonale sobie radzi. Dla mnie nie ma żadnych wad,polecam go z cała stanowczością produkt idealny jak większość produków tej firmy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD4646/00 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD4646/00 Czajnik
xalvita0103
22/10/2019
Polska
Super produkt!
Według mnie najlepszy czajnik na rynku, sprawdza się skutecznie od 4 lat użytkowania. Zero problemów, cichy, szybki i wydajny. :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Czajnik Daily Collection HD4646/20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Czajnik Daily Collection HD4646/20