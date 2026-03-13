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HD4646/20
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Kettle HD4646/20 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Kettle
Visi (2)
Ar galiu naudoti „Philips“ virdulį be kalkių filtro?
Kaip išvalyti „Philips“ virdulio kalkių filtrą?
„Philips“ virdulys neįsijungia
Mano „Philips“ virdulys nešvarus, viduje yra mažų dėmelių
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