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Nutraukta gamyba
1,2 l, 2400 W
Temperatūros reguliatorius
Baltai oranžinė
Atlenkiamas dangtelis
Temperatūros valdymo jungiklis, kad jūsų gėrimų skonis būtų geriausias.
Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl virdulį patogu laikyti virtuvėje.
Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo vandens išgaravimo – ji automatiškai išsijungia, kai vanduo užverda
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Liora1
23/11/2020
Україна
Хороший чайник!
Пашет более 10 лет!!! Симпатичный и качественный. Единственный минус - сломался регулятор температуры подогрева года 3-4 назад. А в остальном претензий нет!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4678/55 Чайник
Date of Use 2018-11-23
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4678/55 Чайник
Date of Use 2018-11-23
Nastjunya
18/11/2019
Україна
Это очень классный чайник
Чайник отличный!!!! Нравится, что можно воды просто подогреть, а не кипятить и в этом огромный плюс. Дарила маме на день рождения!!!! Она в восторге.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4678/55 Чайник
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4678/55 Чайник