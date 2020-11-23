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  • Puikaus skonio karšti gėrimai
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  • Puikaus skonio karšti gėrimai
  • Puikaus skonio karšti gėrimai
  • Puikaus skonio karšti gėrimai
  • Puikaus skonio karšti gėrimai
  • Puikaus skonio karšti gėrimai
  • Puikaus skonio karšti gėrimai
  • Puikaus skonio karšti gėrimai
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  • Puikaus skonio karšti gėrimai
  • Puikaus skonio karšti gėrimai
  • Puikaus skonio karšti gėrimai
  • Puikaus skonio karšti gėrimai
  • Puikaus skonio karšti gėrimai
  • Puikaus skonio karšti gėrimai

Nutraukta gamyba

Viva CollectionVirdulys

HD4678/55

5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Puikaus skonio karšti gėrimai
Norint išgauti puikų skonį, karštą gėrimą reikia ruošti tinkamoje temperatūroje: žaliai arbatai pagaminti reikia iki 80 °C temperatūros, tirpiai kavai 90 °C, o juodai arbatai, karštam šokoladui ar sriubai – 100 °C. Pasukite valdymo rankenėlę iki reikiamos piktogramos ir mėgaukitės savo mėgstamu gėrimu.
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Jūsų gėrimui pritaikyta temperatūra

Puikaus skonio karšti gėrimai

  • 1,2 l, 2400 W

  • Temperatūros reguliatorius

  • Baltai oranžinė

  • Atlenkiamas dangtelis

Temperatūros valdymo jungiklis, kad skonis būtų geriausias

Temperatūros valdymo jungiklis, kad skonis būtų geriausias

Temperatūros valdymo jungiklis, kad jūsų gėrimų skonis būtų geriausias.

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl virdulį patogu laikyti virtuvėje.

Daugiafunkcė saugumo sistema

Daugiafunkcė saugumo sistema

Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo vandens išgaravimo – ji automatiškai išsijungia, kai vanduo užverda

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

23/11/2020

Україна

Україна

Хороший чайник!

Пашет более 10 лет!!! Симпатичный и качественный. Единственный минус - сломался регулятор температуры подогрева года 3-4 назад. А в остальном претензий нет!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4678/55 Чайник

Date of Use 2018-11-23

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4678/55 Чайник

Date of Use 2018-11-23

18/11/2019

Україна

Україна

Это очень классный чайник

Чайник отличный!!!! Нравится, что можно воды просто подогреть, а не кипятить и в этом огромный плюс. Дарила маме на день рождения!!!! Она в восторге.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4678/55 Чайник

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4678/55 Чайник

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