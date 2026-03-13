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Viva CollectionVirdulys

HD4678/55

Viva Collection Virdulys

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips Viva Collection Kettle

  • PDF fail., 910.6 kB
  • 13 March 2026

Norint išgauti puikų skonį, karštą gėrimą reikia ruošti tinkamoje temperatūroje: žaliai arbatai pagaminti reikia iki 80 °C temperatūros, tirpiai kavai 90 °C, o juodai arbatai, karštam šokoladui ar sriubai – 100 °C. Pasukite valdymo rankenėlę iki reikiamos piktogramos ir mėgaukitės savo mėgstamu gėrimu.

  • PDF fail.
  • 29 March 2026

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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