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HD4678/55
Nutraukta gamyba
User Manual Philips Viva Collection Kettle
Norint išgauti puikų skonį, karštą gėrimą reikia ruošti tinkamoje temperatūroje: žaliai arbatai pagaminti reikia iki 80 °C temperatūros, tirpiai kavai 90 °C, o juodai arbatai, karštam šokoladui ar sriubai – 100 °C. Pasukite valdymo rankenėlę iki reikiamos piktogramos ir mėgaukitės savo mėgstamu gėrimu.