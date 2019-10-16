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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Metalas
Kompaktiškas
Didesnė kaitinimo plokštė, kad skrebučiai skrustų tolygiai.
Atšildykite ir skrudinkite užšaldytą duoną.
Reguliuojamas skrudinimo laipsnis – individualus pasirinkimas.
4.5
iš 5
19
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
Galina
16/10/2019
Eesti
Sellel tootel on suurepàrased omadused
Kompaktne metallist disain.Juhtmehoidik.Röstleiva värskendamiseks ja soojendamiseks vaid mõne sekundiga Suurem röstimisplatvorm.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Röster Daily Collection HD4825/90
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Röster Daily Collection HD4825/90
Hulkady28
09/12/2020
România
Patvirtintas pirkėjas
Plăcut impresionat!
In primul m-a atras vizual,metal! apoi prețul! L-am cumpărat dupa review-urile pozitive!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Prăjitor de pâine Daily Collection HD4825/90
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Prăjitor de pâine Daily Collection HD4825/90
mami68
06/12/2020
Magyarország
A tökéletes pirítós titka
Finom, kívül ropogós belül szaftos, egyenletesen sült pirítóst készít. Gyors, jól szabályozható a teljesítmény. Remélem olyan sokáig bírja, mint az előző Philips kenyérpirítónk( kb 18 év),
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító