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„Daily“ kolekcija Skrudintuvas
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HD4825/90
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Eco passport Philips Daily Collection Toaster - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Toaster HD4825/90 - English (US)
Visi (2)
Ar galiu pašildyti bandeles arba kruasanus „Philips“ skrudintuvu?
Kokius paskrudinimo nustatymus naudoti savo „Philips“ skrudintuve?
Mano „Philips“ skrudintuve įstrigo duona
Mano „Philips“ skrudintuvas neįsijungia
Negaliu išimti duonos iš „Philips“ skrudintuvo
Mano „Philips“ skrudintuvo svirtis nesilaiko nuleista žemyn
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