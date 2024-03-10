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User Manual Philips
1900 W galios „Philips“ gruzdintuvė garantuoja puikų ir greitą rezultatą. Dėl nuimamo, indaplovėje plaunamo dangtelio ir gruzdinimo krepšelio ją lengva valyti. Be to, ji turi integruotą snapelį, skirtą tvarkingai pilti aliejų.
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