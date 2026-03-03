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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
HD6222/90
2 kaitinimo zonos
Apverčiamos plokštės
Reguliuojama temperatūra
Didelis kepimo paviršius: 1400 cm²
2400 W
Dvi kepimo zonos leidžia nepriklausomai nustatyti temperatūrą ir vienu metu kepti skirtingus maisto produktus.
Penki temperatūros lygiai puikiai iškepa bet kokį ingredientą.
Apverskite plokštes, kad galėtumėte kepti ant lygaus arba grublėto paviršiaus. Kepkite viską – nuo mėsos iki daržovių, kiaušinių ir blynų.
Atsiliepimai
Norėdami lengvai išvalyti grilio plokštes, paprasčiausiai nuimkite jas ir išplaukite indaplovėje arba po čiaupu.
Palyginti su „Philips HD6212” be nutekėjimo angų dizaino, naudojant jautienos mėsainį