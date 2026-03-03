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Visos serijos

  • Skanus kepimas ant grotelių – nuo pusryčių iki vakarienės
  • Skanus kepimas ant grotelių – nuo pusryčių iki vakarienės
  • Skanus kepimas ant grotelių – nuo pusryčių iki vakarienės
  • Skanus kepimas ant grotelių – nuo pusryčių iki vakarienės
  • Skanus kepimas ant grotelių – nuo pusryčių iki vakarienės
  • Skanus kepimas ant grotelių – nuo pusryčių iki vakarienės
  • Skanus kepimas ant grotelių – nuo pusryčių iki vakarienės
  • Skanus kepimas ant grotelių – nuo pusryčių iki vakarienės
  • Skanus kepimas ant grotelių – nuo pusryčių iki vakarienės
  • Skanus kepimas ant grotelių – nuo pusryčių iki vakarienės

Stalo grilis

HD6222/90

Skanus kepimas ant grotelių – nuo pusryčių iki vakarienės
Mėgaukitės kepimo ant grotelių namuose skoniais su „Philips“ stalo griliu. Dvi kaitinimo zonos ir apverčiamos plokštės užtikrina universalų maisto ruošimą ir puikius rezultatus.
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Apverčiamosios plokštės pagerina kepimo ant grotelių patirtį

Skanus kepimas ant grotelių – nuo pusryčių iki vakarienės

  • 2 kaitinimo zonos

  • Apverčiamos plokštės

  • Reguliuojama temperatūra

  • Didelis kepimo paviršius: 1400 cm²

  • 2400 W

2 nepriklausomos kepimo zonos, puikūs visų maisto produktų gaminimo rezultatai

2 nepriklausomos kepimo zonos, puikūs visų maisto produktų gaminimo rezultatai

Dvi kepimo zonos leidžia nepriklausomai nustatyti temperatūrą ir vienu metu kepti skirtingus maisto produktus.

Reguliuojama temperatūra tobuliems rezultatams

Reguliuojama temperatūra tobuliems rezultatams

Penki temperatūros lygiai puikiai iškepa bet kokį ingredientą.

Apverčiamos plokštelės – daugiau universalumo

Apverčiamos plokštelės – daugiau universalumo

Apverskite plokštes, kad galėtumėte kepti ant lygaus arba grublėto paviršiaus. Kepkite viską – nuo mėsos iki daržovių, kiaušinių ir blynų.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Norėdami lengvai išvalyti grilio plokštes, paprasčiausiai nuimkite jas ir išplaukite indaplovėje arba po čiaupu.

  2. Palyginti su „Philips HD6212” be nutekėjimo angų dizaino, naudojant jautienos mėsainį