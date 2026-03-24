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EU Declaration of Conformity - English (US)
Naudotojo vadovas
Iš „Philips“ kepimo grotelių pagrindinio korpuso sklinda daug dūmų arba degėsių kvapas:
Mano „Philips“ kepimo grotelių kepimo plokštės įkaista netolygiai
Mano „Philips“ kepimo grotelių nelimpanti danga yra pažeista
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