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Nutraukta gamyba
HD6360/20
2000 W
Dviguba plokštė: rumbuota/lygi plokštė
Prieskonių sietelis, receptas
Ant nepridegančio paviršiaus galėsite kepti be aliejaus – pajusite tik maisto skonį
Nuožulni grilio plokštė – riebalų perteklius nuvarva į riebalų lovelį, todėl kvapai ne tokie stiprūs, o dūmų mažiau
Indaplovėje plaunama plokštė, kurią galima išimti, – lengvas valymas
2.5
iš 5
11
Atsiliepimai
shpn1972
28/10/2021
Україна
Корисна річ на кухні, надійний помічник,гарна якіс
Гриль зручно використовувати на кухні,давно мріяли про таку річ, рекомендую всім!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль
Vikuhaa
21/06/2019
Україна
Рада що купила його
Мені дуже подобається він у використанні, швидко та якісно
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль
MV57
01/07/2014
Česká republika
Vynikající gril s neobvyklými, ale o to zajímavějšími funkcemi.
Pro člověka, který nemá zahradu ani jiný prostor ke grilování, bydlí v paneláku a rád při vaření experimentuje, je tento gril ideální volbou. Grilování jako takové lze v kuchyni úspěšně provozovat s pánví na sporáku, ale možnost grilování s kouřem a/nebo párou třeba z vína s bylinkami dává této činnosti nový rozměr. Navíc povrch grilu se výborně myje, nepotřebuje ani myčku, stačí houbička s trochou saponátu. Jediné, co postrádám, je zmínka v návodu či receptech (z nichž některé jsou vskutku objevné) o využití nádobky na odcházející tuk - u některých druhů masa (vepřová panenka) je tento "odpad" škoda vylévat a lze s ním dále pracovat např. při přípravě omáčky.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril