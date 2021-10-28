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  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
  • Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę

Nutraukta gamyba

„Avance“ kolekcijaStalinis grilis

HD6360/20

2.5
| (11) Atsiliepimai
Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę
„Philips“ grilis su įvairių skonių paletėmis – kepimas praturtina kepamą maistą natūraliais medžio dūmų, prieskonių, žolelių ar vyno skoniais. Stiklinis dangtis ir vandens pripildytas sietelis garams generuoti, kad mėsa būtų dar minkštesnė.
Peržiūrėti visas naudas

Malonus medžio dūmų, žolelių, prieskonių arba vyno skonis

Grilis, atskleidžiantis visą skonių ir kvapų paletę

  • 2000 W

  • Dviguba plokštė: rumbuota/lygi plokštė

  • Prieskonių sietelis, receptas

Neprideganti grilio plokštė skirta kepti be aliejaus

Neprideganti grilio plokštė skirta kepti be aliejaus

Ant nepridegančio paviršiaus galėsite kepti be aliejaus – pajusite tik maisto skonį

Grilio plokštė yra nuožulni, todėl riebalų perteklius nuvarva

Grilio plokštė yra nuožulni, todėl riebalų perteklius nuvarva

Nuožulni grilio plokštė – riebalų perteklius nuvarva į riebalų lovelį, todėl kvapai ne tokie stiprūs, o dūmų mažiau

Išimama indaplovėje plaunama plokštė – išvalysite ją be vargo

Išimama indaplovėje plaunama plokštė – išvalysite ją be vargo

Indaplovėje plaunama plokštė, kurią galima išimti, – lengvas valymas

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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2.5

iš 5

11

Atsiliepimai

3

28/10/2021

Україна

Україна

Корисна річ на кухні, надійний помічник,гарна якіс

Гриль зручно використовувати на кухні,давно мріяли про таку річ, рекомендую всім!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

21/06/2019

Україна

Україна

Рада що купила його

Мені дуже подобається він у використанні, швидко та якісно

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

01/07/2014

Česká republika

Česká republika

Vynikající gril s neobvyklými, ale o to zajímavějšími funkcemi.

Pro člověka, který nemá zahradu ani jiný prostor ke grilování, bydlí v paneláku a rád při vaření experimentuje, je tento gril ideální volbou. Grilování jako takové lze v kuchyni úspěšně provozovat s pánví na sporáku, ale možnost grilování s kouřem a/nebo párou třeba z vína s bylinkami dává této činnosti nový rozměr. Navíc povrch grilu se výborně myje, nepotřebuje ani myčku, stačí houbička s trochou saponátu. Jediné, co postrádám, je zmínka v návodu či receptech (z nichž některé jsou vskutku objevné) o využití nádobky na odcházející tuk - u některých druhů masa (vepřová panenka) je tento "odpad" škoda vylévat a lze s ním dále pracovat např. při přípravě omáčky.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.