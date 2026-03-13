GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

„Avance“ kolekcija Stalinis grilis

Nutraukta gamyba

Palaikymas

„Avance“ kolekcijaStalinis grilis

HD6360/20

„Avance“ kolekcija Stalinis grilis

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Table grill HD6360/20 - English (US)

  • PDF fail., 24.8 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Avance Collection Table grill HD6360/20

  • PDF fail., 1.1 MB
  • 13 March 2026

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti