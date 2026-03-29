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„Philips“ Saeco Kavos stiklinės
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HD7015/00
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Šie „Saeco“ HD7015/00 puodeliai sukurti tikriems kavos mėgėjams. Dvigubos stiklinės sienelės puikiai išlaiko kavos temperatūrą ir skonį, o lėkštutės puikiai tinka pagardams patiekti.
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