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„Philips“ Saeco Kavos stiklinės

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„Philips“ SaecoKavos stiklinės

HD7015/00

„Philips“ Saeco Kavos stiklinės

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Šie „Saeco“ HD7015/00 puodeliai sukurti tikriems kavos mėgėjams. Dvigubos stiklinės sienelės puikiai išlaiko kavos temperatūrą ir skonį, o lėkštutės puikiai tinka pagardams patiekti.

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  • 29 March 2026

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